Податкова нарахувала військовому борг, поки він був на війні. Що робити в такому разі

LB.ua запитав у правозахисників, наскільки законні дії податкової, а також що робити військовому, який опинився в подібній ситуації.

Восени 2022 року, перебуваючи в лікарні з пораненням, Володимир за рекомендаціями юристів надіслав документ у податкову, щоб підтвердити, що він служить. А 22 грудня 2023 року отримав лист, що на ньому висить податковий борг на 6 600 грн.

«Але в податковій (у селищі міського типу на Черкащині, за місцем прописки. — LB.ua) у перші дні вторгнення взагалі нікого не було, тож закрити не вдалося», — згадує чоловік.

Володимир Кривенко володів у Києві кількома точками Coffee 93 grains , названими на честь 93-ї бригади, в складі якої служив ще за часів АТО. Працював як ФОП другої групи, мав найманих працівників. 25 лютого 2022 року повернувся до армії. Ідучи на війну, хотів закрити всі цивільні справи, зокрема й рахунок ФОП.

Коли почалося повномасштабне вторгнення, для ФОПів увели низку пільг, а мобілізованим держава пообіцяла скасувати податки. Та нині військові зіткнулися з податковими боргами.

Історія Володимира

Близько чотирьох місяців кав’ярні Володимира працювали без нього. Згодом, каже, одну точку довелося закрити. Іншу передав знайомим, бо сам не міг займатися бізнесом.

У листопаді 2022 року під Соледаром його вдруге за час повномасштабного вторгнення поранили.

«Отримав кулю в черевну порожнину. Вона застрягла у хребті, і зараз там. Трохи вирізали кишок, зробили операцію на нирці, але загалом, як бачите, я повноцінний дядько, усе нормально. Лікувався дуже важко й довго», — ділився Володимир в інтерв’ю LB live.

Фото: із ФБ-сторінки Володимира Кривенка

Тоді, перебуваючи в лікарні, вирішив таки розібратися зі своїм рахунком. Прочитав роз’яснення від Юридичної сотні, що військовослужбовцю достатньо занести в податкову довідку з військової частини про те, що він служить.

«У нас це називається формою 5. Я зв’язався з податковою, мені сказали відправити на вайбер, ну я і відправив», — згадує Володимир.

Каже, думав, що все залагодив. Наприкінці літа 2023 року нарешті закрив рахунок.

Але в грудні одержав лист від місцевої податкової, що має борг за єдиний податок, починаючи з 21 серпня 2023 року, і мусить терміново сплатити його. «У разі несплати суми податкового боргу до платника податків будуть застосовані передбачені Податковим кодексом України заходи стягнення податкового боргу», — застерігало послання.

Чоловік зазначає, що до того, як закрив рахунок, якісь кошти на нього надходили. «Але якщо й рахувати якийсь борг, то це точно не ті суми», — каже військовий.

«Може, я чогось не знаю, але логічно — так неправильно. Тобто якщо вже так розібратися, я повинен або вдома займатися своїм, або бути в ЗСУ. А так мені податки із зарплати вираховують і з ФОП також вираховують?» — обурюється чоловік.

Фото: Googla maps/Coffee 93 grains Coffee 93 grains у Києві два роки тому Одна з точоку Києві два роки тому

У Юридичній сотні на запит LB.ua пояснюють: самозайняті особи, незалежно від того мали чи не мали найманих працівників, у разі мобілізації звільнені від обов’язку нарахування, сплати й подання податкової звітності з податку на доходи фізичних осіб на весь період їхньої військової служби.

«ФОП також звільняють від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з єдиного податку відповідно до глави 1 розділу XIV Податкового кодексу», — додають правозахисники.

Розбірки з місцевою податковою

Отримавши листа, Володимир звернувся на гарячу лінію в податкову.

«Вони кажуть: вирішуйте за місцем прописки. У місцеву податкову ледве додзвонився, мене перенаправляли. У результаті працівниця, яка не представилася, каже, щоб приніс військовий квиток і показав, а якщо в мене не виходить — нехай мама моя принесе. Але мама живе в селі, я їй навіть в електронному вигляді нічого не зможу відправити, бо в неї старий телефон. Запитав, чи можна напряму працівниці податкової відправити. Відповідь — ні», — розповідає чоловік. І нарікає, що зіткнувся з хамством.

«Я побажав, щоб її [податківиці] родичів теж мобілізували. Вона мені — щоб я не вставав з ліжка від болю в спині», — додає військовий.

Фото: скрин відео

Що робити в такому разі

Далі була розмова з податковою в Краматорську. Там Володимирові фахово роз’яснили, що від сплати податків і зборів військових звільняє Закон України від 15.03.2022 № 2120-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану».

Достатньо написати заяву, аби скасували нарахування єдиного податку, зазначили йому. Зробити це можна і через електронний кабінет. Тоді необхідно дізнатися реєстраційні дані цього звернення, а через місяць — його результат.

«Тобто все можна зробити за наявності інтернету. І закрити ФОП через портал Дія, і подати звітність за 2022-й, 2023-й, 2024-й (ліквідаційну), як я і зробив. Але зазначу, що ні на гарячій лінії, ні в районному відділі ДПС, ні у відділі, що займається боргами, ніхто нічого не казав про цей закон», — розповідає Володимир.

Фото: Портал Дія

Нині він чекає на результат.

У Юридичній сотні рекомендують спершу звернутися до відповідної податкової (за місцем реєстрації ФОП), подати заяву про те, що людина проходить службу, і копію військового квитка.

«А бездіяльність податкової можна буде оскаржити в адміністративному порядку або шляхом подачі позовної заяви до відповідного окружного адміністративного суду», — додають юристи.

LB.ua також надіслав запит у Державну податкову службу з проханням прокоментувати випадок Володимира. Утім минуло вже три тижні, а ми так і не отримали відповіді.