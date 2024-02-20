Армія РФ влаштовує "м’ясні штурми" у Кринках заради передвиборчого подарунка Путіну, – Гуменюк

Агресор безрезультатно намагається захопити плацдарм на лівому березі Дніпра до виборів президента РФ.

Російська армія хоче захопити український плацдарм на лівому березі Дніпра до 17 березня, коли в Росії відбудуться так звані вибори президента.

Про це заявила 20 лютого під час телемарафону начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України полковник Наталія Гуменюк, передає АрміяInform.

За словами Гуменюк, тільки за минулу добу в Кринках відбили п'ять спроб штурму, жодної нашої позиції не втрачено.

"Ми продовжуємо укріплюватися і працювати над розширенням плацдарму, а ворог продовжує так звані м’ясні штурми, не використовуючи бронетехніку, оскільки має заборону на це після дуже потужних втрат на перших штурмах", – заявила вона.