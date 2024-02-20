Армія РФ влаштовує "м’ясні штурми" у Кринках заради передвиборчого подарунка Путіну, – Гуменюк

Російська армія хоче захопити український плацдарм на лівому березі Дніпра до 17 березня, коли в Росії відбудуться так звані вибори президента.
Про це заявила 20 лютого під час телемарафону начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України полковник Наталія Гуменюк, передає АрміяInform.
За словами Гуменюк, тільки за минулу добу в Кринках відбили п'ять спроб штурму, жодної нашої позиції не втрачено.
"Ми продовжуємо укріплюватися і працювати над розширенням плацдарму, а ворог продовжує так звані м’ясні штурми, не використовуючи бронетехніку, оскільки має заборону на це після дуже потужних втрат на перших штурмах", – заявила вона.
- У січні повідомляли про те, що російська армія намагається витіснити українські сили із захоплених плацдармів лівобережжя Дніпра, зокрема, і з Кринок, де було сконцентровано близько 10 тисяч росіян.
- На початку лютого повідомляли, що російське керівництво наклало "ембарго" на використання бронетехніки під час штурмів, через це армія РФ вимушена проводити штурми безпосередньо групами піхоти.
- Також окупанти розміщують свої позиції, спостережні пункти та військову техніку на житлових подвір'ях на лівобережжі Херсонщини.