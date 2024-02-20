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Україна пропонувала Кузьмінову залишитися, тут він був би захищений, – Данілов про смерть пілота із РФ

Секретар РНБО додав, що люди, які пов'язані з "тима чи іншими подіями", мали б бути пильними.

Україна пропонувала Кузьмінову залишитися, тут він був би захищений, – Данілов про смерть пілота із РФ
Олексій Данілов в ефірі УП
Фото: скріншот

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов прокоментував дані щодо смерті російського пілота Максима Кузьмінова в Іспанії, що торік в ході спецоперації перегнав до України ворожий вертоліт

У ефірі УП він сказав, що констатація цієї події є, але, щоб говорити детально, потрібно мати більше інформації. Він додав, що потрібно більше інформації про те, за яких обставин і як помер росіянин.

"Якщо росіяни в Євросоюзі можуть там вбивати людей, то питання тоді доволі складне. Це не перший випадок, коли росіяни так себе поводять на території Євросоюзу і в інших країнах, які свого часу були дотичні до Євросоюзу", – сказав він, застерігши, що ЄС має бути пильним, щоб дії на їхній території не набули більших масштабів.

Данілов наголосив, що важливо дочекатися офіційних документів і висновків від іспанської сторони.

Секретар РНБО додав, що люди, які пов'язані з "тима чи іншими подіями", мали б бути пильними і дбати про ситуацію.

"Позиція нашої країни полягала в тому, щоб він лишався в Україні, він би точно тут був захищений. Я не думаю, що вони могли тут так бешкетувати, як це відбулося в Іспанії", – сказав він.

  • Учора медіа з посиланням на джерела повідомили, що Максима Кузьмінова знайшли мертвим у Іспанії. УП писала, що його застрелили. 
  • Максим Кузьмінов – російських пілот Мі-8, що торік під час спецоперації "Синиця" перегнав в Україну гелікоптер. На борту із Кузьміновим були ще два члени екіпажу, яких він намагався переконати здатися Україні. Вони відмовилися і після приземлення стали тікати в бік кордону, тож були ліквідовані.
  • Україна отримала не лише Мі-8, а й запчастини до літаків, які він перевозив. 
  • Родину російського пілота вивезли з РФ ще до проведення спецоперації, тож вони в безпеці. Сам Кузьмінов отримав обіцяну грошову винагороду і заявляв, що міркує над тим, аби б залишитись в Україні. 
  • Історію про російського льотчика Мі-8, який на початку серпня приземлився в Україні з екіпажем, показали у документальному фільмі #збитільотчикиросії циклу "Воєнна розвідка України".
  • Керівник ГУР Кирило Буданов розповідав, що українська розвідка веде діалог з іще декількома російськими пілотами після успішної спецоперації "Синиця".
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