Україна пропонувала Кузьмінову залишитися, тут він був би захищений, – Данілов про смерть пілота із РФ

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов прокоментував дані щодо смерті російського пілота Максима Кузьмінова в Іспанії, що торік в ході спецоперації перегнав до України ворожий вертоліт.
У ефірі УП він сказав, що констатація цієї події є, але, щоб говорити детально, потрібно мати більше інформації. Він додав, що потрібно більше інформації про те, за яких обставин і як помер росіянин.
"Якщо росіяни в Євросоюзі можуть там вбивати людей, то питання тоді доволі складне. Це не перший випадок, коли росіяни так себе поводять на території Євросоюзу і в інших країнах, які свого часу були дотичні до Євросоюзу", – сказав він, застерігши, що ЄС має бути пильним, щоб дії на їхній території не набули більших масштабів.
Данілов наголосив, що важливо дочекатися офіційних документів і висновків від іспанської сторони.
Секретар РНБО додав, що люди, які пов'язані з "тима чи іншими подіями", мали б бути пильними і дбати про ситуацію.
"Позиція нашої країни полягала в тому, щоб він лишався в Україні, він би точно тут був захищений. Я не думаю, що вони могли тут так бешкетувати, як це відбулося в Іспанії", – сказав він.
- Учора медіа з посиланням на джерела повідомили, що Максима Кузьмінова знайшли мертвим у Іспанії. УП писала, що його застрелили.
- Максим Кузьмінов – російських пілот Мі-8, що торік під час спецоперації "Синиця" перегнав в Україну гелікоптер. На борту із Кузьміновим були ще два члени екіпажу, яких він намагався переконати здатися Україні. Вони відмовилися і після приземлення стали тікати в бік кордону, тож були ліквідовані.
- Україна отримала не лише Мі-8, а й запчастини до літаків, які він перевозив.
- Родину російського пілота вивезли з РФ ще до проведення спецоперації, тож вони в безпеці. Сам Кузьмінов отримав обіцяну грошову винагороду і заявляв, що міркує над тим, аби б залишитись в Україні.
- Історію про російського льотчика Мі-8, який на початку серпня приземлився в Україні з екіпажем, показали у документальному фільмі #збитільотчикиросії циклу "Воєнна розвідка України".
- Керівник ГУР Кирило Буданов розповідав, що українська розвідка веде діалог з іще декількома російськими пілотами після успішної спецоперації "Синиця".