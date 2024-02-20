Україна пропонувала Кузьмінову залишитися, тут він був би захищений, – Данілов про смерть пілота із РФ

Секретар РНБО додав, що люди, які пов'язані з "тима чи іншими подіями", мали б бути пильними.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов прокоментував дані щодо смерті російського пілота Максима Кузьмінова в Іспанії, що торік в ході спецоперації перегнав до України ворожий вертоліт.

У ефірі УП він сказав, що констатація цієї події є, але, щоб говорити детально, потрібно мати більше інформації. Він додав, що потрібно більше інформації про те, за яких обставин і як помер росіянин.

"Якщо росіяни в Євросоюзі можуть там вбивати людей, то питання тоді доволі складне. Це не перший випадок, коли росіяни так себе поводять на території Євросоюзу і в інших країнах, які свого часу були дотичні до Євросоюзу", – сказав він, застерігши, що ЄС має бути пильним, щоб дії на їхній території не набули більших масштабів.

Данілов наголосив, що важливо дочекатися офіційних документів і висновків від іспанської сторони.

Секретар РНБО додав, що люди, які пов'язані з "тима чи іншими подіями", мали б бути пильними і дбати про ситуацію.

"Позиція нашої країни полягала в тому, щоб він лишався в Україні, він би точно тут був захищений. Я не думаю, що вони могли тут так бешкетувати, як це відбулося в Іспанії", – сказав він.