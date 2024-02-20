​Авдіївка. Ми йдемо
​Авдіївка. Ми йдемо
ЗСУ перевіряють обставини загибелі та імена бійців, яких розстріляли росіяни на околиці Авдіївки
ЗСУ перевіряють обставини загибелі та імена бійців, яких розстріляли росіяни на околиці Авдіївки
Польські страйкарі заблокували пасажирський потяг "Київ – Хелм"
Польські страйкарі заблокували пасажирський потяг "Київ – Хелм"
19-й Рамштайн. Звірка годинників
19-й Рамштайн. Звірка годинників
Будапешт проігнорував візит американської делегації, що прибула через блокування вступу Швеції до НАТО
Будапешт проігнорував візит американської делегації, що прибула через блокування вступу Швеції до НАТО
Іван Уривський: «Я мрію, щоб наші театри запрошували в Європу поставити “Гамлета”, а не тільки виставу про війну»
Іван Уривський: «Я мрію, щоб наші театри запрошували в Європу поставити “Гамлета”, а не тільки виставу про війну»
До Лукашенка на переговори приїхав проросійський Додік
До Лукашенка на переговори приїхав проросійський Додік
ЗСУ збили два російські літаки на східному напрямку, – Повітряні сили
ЗСУ збили два російські літаки на східному напрямку, – Повітряні сили
ГУР підтвердило факт смерті російського пілота, який перегнав гелікоптер Мі-8 в Україну
ГУР підтвердило факт смерті російського пілота, який перегнав гелікоптер Мі-8 в Україну
ГоловнаСуспільствоВійна

У Конгресі США обговорюють санкції проти Китаю

Обмеження можуть стосуватися компаній, які допомагають Росії продовжувати війну проти України.

У Конгресі США обговорюють санкції проти Китаю
ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

У США члени Комітету Палати представників із закордонних справ розглядають можливість запровадження сакцій проти китайських компаній. Про це в інтерв'ю CNBC розповів представник Демократичної партії у Конгресі Джеральд Конноллі.

За його словами, обмеження можуть бути застосовані вже "дуже скоро", особливо після того, як стало відомо про подібні ініціативи у Євросоюзі. Конноллі сподівається, що сама перспектива санкцій і розмови про них вже зможуть переконати Пекін "переосмислити деякі процеси".

Конгресмени впевнені, що санкції проти компаній, які підтримують війну в Україні, вдарять по Китаю болючіше, ніж по Росії. Економіка країни після пандемії Covid-19 досі має певні труднощі. Тож їм "є що втрачати, і навіть більше, ніж Росії", – переконаний демократ. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies