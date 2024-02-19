Головне за понеділок, 19 лютого: 10 відбитих атак на Запорізькому напрямку, розстріл шістьох важкопоранених в Авдіївці

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 70 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав чотирьох ракетних та 52 авіаційних ударів, здійснив 72 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога неподалік Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки Донецької області, де відбито 19 атак.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили десять атак противника в районі Малинівки та Роботиного Запорізької області

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 18 лютого – в нашій новині.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець підтвердив, що росіяни розстріляли шістьох полонених оборонців однієї з механізованих бригад ЗСУ на одній з позицій в Авдіївці.

"Розстріл військовополонених – воєнний злочин! Російські солдати роблять вигляд, що беруть у полон і страчують беззбройних оборонців України. Для Росії не існує законів і правил. Розстрілюючи військовополонених, країна-агресор грубо і цинічно порушує норми міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій.

В ході моніторингу медіа виявив повідомлення про розстріл шістьох полонених оборонців механізованої бригади ЗСУ на одній з позицій у м. Авдіївці. Захисники були важкопоранені, не могли пересуватись самостійно та чекали на евакуацію.

Також виявив відеозапис з фрагментом вбивства ще двох українських воїнів поблизу с. Веселе Бахмутського району. На записі з камери дрона видно, як під час штурму наших позицій солдат РФ стріляє впритул спочатку в одного захопленого у полон військовослужбовця ЗСУ, а потім у другого", – ідеться у заяві Уповноваженого з прав людини.

Більше інформації – в новині.

Президент Володимир Зеленський відвідав командний пункт 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, яка боронить Купʼянськ, йдеться у повідомленні на сайті президента.

Зеленський заслухав доповідь командира бригади підполковника Олексія Трубнікова про оперативну ситуацію та взаємодію із суміжними підрозділами Сил оборони. Комбриг також розповів про досвід застосування дронів різних типів у зоні відповідальності та про особливості боротьби з ворожими БпЛА за допомогою систем РЕБ.

Окремо обговорили забезпечення технікою, боєприпасами та інші потреби оборонців.

Сьогодні, 19 лютого, росіяни обстріляли село Приморське Запорізької області з ракетних систем "Град", загинув місцевий мешканець.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров. "Близько 12:00 окупанти обстріляли з «Градів» село Приморське Василівського району – загинув 57-річний місцевий житель", – ідеться у повідомленні.

Росіяни за добу десять разів намагалися атакувати Сили оборони в районі села Роботине Запорізької області.

В Іспанії знайшли мертвим російського пілота Максима Кузьмінова, який торік перегнав гелікоптер Мі-8 в Україну.

Інформацію підтвердив представник головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, передає "Суспільне". "Можемо підтвердити факт смерті", — сказав Юсов.

Про обставини загибелі офіційно наразі не відомо.

"Українська правда" з посиланням на джерела у розвідці зазначила, що Кузьмінов вирішив переїхати до Іспанії замість того, щоб бути в Україні. Також запросив свою колишню. Пілота знайшли застреленим, а неподалік від місця злочину виявили згорілу машину, на якій могли тікати убивці.

Подробиці операції "Синиця" - в новині.

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