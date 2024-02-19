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Катар допоміг Україні повернути ще 11 викрадених Росією дітей

Деякі з дітей мають особливі потреби.

Катар допоміг Україні повернути ще 11 викрадених Росією дітей
Деякі з дітей в посольстві Катару в Москві
Фото: МЗС Катару

Завдяки допомозі Катару в Україну повертаються 11 викрадених Росією дітей. Деякі з яких мають особливі потреби або потребують медичної допомоги.

Про це повідомляє “Голос Америки”.

Уточнюється, що йдеться про дітей від 2 до 16 років, під час війни вони перебували або на окупованих територіях, або в Росії.

“Понад 6 місяців Катар тісно співпрацював зі своїми російськими та українськими колегами, щоб досягнути прогресу в ініціативі возз’єднання, а також у пошуку шляхів зміцнення довіри в інших сферах”, - заявила державна міністерка Катару з міжнародної співпраці Лолва Аль-Хатер.

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Станом на 19 лютого всі діти перебували у посольстві Катару в Москві після чого вони мають відправитись на возз'єднання зі своїми родичами в Україні.

Наймолодші з них - двійнята віком два роки. За даними Independent, після повномасштабного вторгнення їхні батьки помістили дітей в дитбудинок на окупованій Росією території через фінансові труднощі. Тепер опіку над цими дітьми взяв їхній дядько, що перебуває в Україні.

Ще двох дітей (5 та 6 років) росіяни перевезли в окупований Крим з інтернату для дітей з особливими потребами.

Троє дітей, 10-річний хлопчик і двоє підлітків, проживали самі на окупованих РФ територіях Запорізької та Донецької областей. Їхні матері померли торік, тепер вони мають возз’єднатися зі своїми родичами в Україні.

14-річний хлопчик повернеться в Україну до своєї матері, яка у 2022 році перебувала у російському полоні, але наразі звільнена.

16-річний хлопчик, чия родина загинула під час спроби евакуації з Луганська, возз’єднається зі своєю тіткою в Україні. 

Катарська влада зазначила, що запит на допомогу в поверненні дітей вони отримали від України.

Що відомо про викрадення Росією маленьких українців

  • Викрадення дітей з тимчасово окупованих територій України є одним із багатьох воєнних злочинів, які Росія вчиняє під час війни. Точна кількість маленьких українців, розлучених з сім'ями та вивезеним до РФ, невідома, але попередні оцінки кажуть, що їх не менше 16 000. Водночас самі росіяни говорили, що "евакуювали" понад 324 000 дітей. Поки що вдалося повернути лише декілька сотень. Викрадення є чітко спланованим і відбувається за декількома сценаріями. 

  • Пошук та повернення дітей з Росії є важким, оскільки окупанти при всиновленні дозволяють повністю змінити ім'я дитини, що ускладнює її розшук. До "всиновлення" викрадених українці російської сім'ї заохочують грошима – вони на цьому заробляють. 

  • Одна зі складових "перевиховання" українських дітей у Росії – мілітаризація та військовий вишкіл, починаючи з дитячих садочків. 

  • За викрадення і депортацію дітей Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента РФ Путіна та його "уповноваженої з прав дітей". 

Докладно про примусову депортацію неповнолітніх читайте в інтерв'ю з секретарем робочої групи при ОП щодо життя та безпеки дітей у воєнний та післявоєнний час Дарією Герасимчук.

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