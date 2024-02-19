Україна і Данія провели ще одні переговори щодо укладення безпекової угоди

Сторони обговорили конкретні тематичні блоки документа і скоординували завершальні кроки в підготовці відповідної угоди.

Переговори з Данією про укладення безпекової угоди

Україна і Данія провели ще один раунд переговорів щодо укладення двосторонньої безпекової угоди.

Про це йдеться на сайті Президента України.

Перемовини відбулися на виконання домовленостей, які Володимир Зеленський досягнув із главою уряду Данії Метте Фредеріксен на Мюнхенській конференції з питань безпеки.

Нині українську делегацію очолив заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква, данську – державна секретарка Міністерства закордонних справ Лісбет Зільмер-Йонс.

Сторони обговорили конкретні тематичні блоки документа і скоординували завершальні кроки в підготовці відповідної угоди.