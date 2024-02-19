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Україна і Данія провели ще одні переговори щодо укладення безпекової угоди

Сторони обговорили конкретні тематичні блоки документа і скоординували завершальні кроки в підготовці відповідної угоди.

Україна і Данія провели ще одні переговори щодо укладення безпекової угоди
Переговори з Данією про укладення безпекової угоди
Фото: ОПУ

Україна і Данія провели ще один раунд переговорів щодо укладення двосторонньої безпекової угоди.

Про це йдеться на сайті Президента України.

Перемовини відбулися на виконання домовленостей, які Володимир Зеленський досягнув із главою уряду Данії Метте Фредеріксен на Мюнхенській конференції з питань безпеки.

Нині українську делегацію очолив заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква, данську – державна секретарка Міністерства закордонних справ Лісбет Зільмер-Йонс.

Сторони обговорили конкретні тематичні блоки документа і скоординували завершальні кроки в підготовці відповідної угоди.

  • Такі угоди укладають на основі декларації про безпекову підтримку України від G7, яку торік у липні підписала група. До Спільної декларації підтримки України, яка була погоджена G7, приєдналися Данія, Іспанія, Нідерланди, Норвегія, Швеція, Чехія, Фінляндія, Ісландія, Бельгія, Португалія.
  • 18 лютого Володимир Зеленський повідомив, що Україна погодила безпекові угоди ще з декількома державами.
  • Наразі наша держава підписала такі договори з Великобританією, Німеччиною і Францією.
  • Переговори, тривають, зокрема, зі США, Японією, Канадою, Польщею та ін. Відбулася низка раундів переговорів із делегаціями цих країн.
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