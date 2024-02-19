Лідера "Європейської солідарності", експрезидента Петра Порошенка в Росії визнали екстремістом і конфіскували залишки фабрики «Рошен» у Липецьку. Про це свідчить рішення Жовтневого районного суду Липецька, який «націоналізував» Липецьку кондитерську фабрику «Рошен», яка не працює з 2014 року, повідомляє "Прямий".

Як раніше повідомляв президент корпорації «Рошен» В’ячеслав Москалевський, 19 березня 2014 року роботу фабрики в Липецьку було зупинено через арешт коштів компанії та обшуки в її офісних та виробничих приміщеннях. Після чого все майно було заарештоване Слідчим комітетом Російської Федерації. За словами Москалевсього, підприємства вдалося вивезти частину обладнання, частину порізали на брухт, щоб воно не дісталося ворогу.