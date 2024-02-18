Після знищення чотирьох винищувачів РФ зупинить використання тактичної авіації — ОК "Південь"

За два дні ЗСУ знищили чотири бомбардувальники Росії.

Після знищення ЗСУ російських винищувачів Су-34 та Су-35 РФ на якийсь час призупинять використання тактичної авіації.

Про це в ефірі телемарафону розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

“Я вважаю, що якийсь час ми спостерігатимемо паузу у використанні тактичної авіації. Росіяни будуть перерозраховувати нові рубежі пусків з урахуванням того, звідки можуть бути уражені їх літальні апарати. Але росіяни не припинять бомбардувань, тому що вони відчувають перевагу в повітрі”, – розповіла речниця.

Гуменюк додала, що Росія матиме перевагу у повітрі до тих пір, поки Україна не матиме винищувачів сучасного типу.