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Після знищення чотирьох винищувачів РФ зупинить використання тактичної авіації — ОК "Південь"

За два дні ЗСУ знищили чотири бомбардувальники Росії.

Після знищення чотирьох винищувачів РФ зупинить використання тактичної авіації — ОК "Південь"
Наталя Гуменюк
Фото: Анна Стешенко

Після знищення ЗСУ російських винищувачів Су-34 та Су-35 РФ на якийсь час призупинять використання тактичної авіації.

Про це в ефірі телемарафону розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

“Я вважаю, що якийсь час ми спостерігатимемо паузу у використанні тактичної авіації. Росіяни будуть перерозраховувати нові рубежі пусків з урахуванням того, звідки можуть бути уражені їх літальні апарати. Але росіяни не припинять бомбардувань, тому що вони відчувають перевагу в повітрі”, – розповіла речниця.

Гуменюк додала, що Росія матиме перевагу у повітрі до тих пір, поки Україна не матиме винищувачів сучасного типу.

  • Вчора повітряні сили ЗСУ на Східному напрямку знищили одразу три ворожі бомбардувальники 2 Су-34 і один Су-35С. 
  • Сьогодні вранці Сили оборони на Східному напрямку знищили ще один Су-34 РФ.
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