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Росіяни вбили двох цивільних на Донеччині, ще двох поранили

Загальна кількість жертв росіян на Донеччині станом на 18 лютого становить 1865 вбитими та 4577 пораненими.

Росіяни вбили двох цивільних на Донеччині, ще двох поранили
обстріли Донеччини
Фото: Вадим Філашкін

За добу окупаційні війська Росії вбили двох жителів Донецької області, ще двоє отримали поранення. 

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"За 17 лютого росіяни вбили двох жителів Донеччини - у Краматорську. Ще двоє людей в області за добу дістали поранення", — написав він.

Загальна кількість жертв росіян на Донеччині станом на 18 лютого становить 1865 вбитими та 4577 пораненими.

Фото: Вадим Філашкін

Вчора, 17 лютого, окупанти завдали ракетних ударів по Донецькій області. По Краматорську росіяни випустили три ракети — поцілили у промзону та приватний сектор. Ймовірно, під завалами одного з будинків перебуває сім'я з 4 осіб, у тому числі підлітки 14 і 16 років. Зруйновано 2 будинки, пошкоджено ще 23. У Слов'янську снаряд влучив у школу. За попередньою інформацією, під завалами може бути одна людина.

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