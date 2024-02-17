Слов'янськ і Краматорськ під ворожим вогнем, повідомив пізно ввечері 17 лютого глава Донецької ОВА Вадим Філашкін.

По Краматорську росіяни випустили три ракети — поцілили у промзону та приватний сектор. Ймовірно, під завалами одного з будинків перебуває сім'я з 4 осіб, у тому числі підлітки 14 і 16 років. Зруйновано 2 будинки, пошкоджено ще 23.

У Слов'янську снаряд влучив у школу. За попередньою інформацією, під завалами може бути одна людина.

Сьогодні окупанти вдарили по Куп’янську, є руйнування і поранені. Під завалами будинку ще можуть перебувати люди.