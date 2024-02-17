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Росіяни вдарили ракетами та артилерією по Слов'янську і Краматорську, під завалами шукають людей

На місцях ударів працюють представники влади, поліція і рятувальники.

Росіяни вдарили ракетами та артилерією по Слов'янську і Краматорську, під завалами шукають людей
Фото: Telegram/Вадим Філашкін

Слов'янськ і Краматорськ під ворожим вогнем, повідомив пізно ввечері 17 лютого глава Донецької ОВА Вадим Філашкін. 

По Краматорську росіяни випустили три ракети — поцілили у промзону та приватний сектор. Ймовірно, під завалами одного з будинків перебуває сім'я з 4 осіб, у тому числі підлітки 14 і 16 років. Зруйновано 2 будинки, пошкоджено ще 23.

У Слов'янську снаряд влучив у школу. За попередньою інформацією, під завалами може бути одна людина.

Сьогодні окупанти вдарили по Куп’янську, є руйнування і поранені. Під завалами будинку ще можуть перебувати люди.

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