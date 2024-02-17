Через російський обстріл Білозерки на Херсонщині постраждали троє місцевих жителів

Двох із них шпиталізували.

Через російський обстріл Білозерки постраждали троє місцевих жителів, повідомляє Херсонська ОВА.

Каретою “швидкою” до лікарні шпиталізували 55-річну жінку та 62-річного чоловіка. У них – вибухові травми, контузії та уламкові поранення кінцівок.

Ще одному чоловікові, 22 років, медичну допомогу надали на місці. Він дістав вибухову травму, поранення обличчя та руки.

Нагадаємо, за попередню добу майже пів сотні снарядів випустила російська армія по Херсону та області. Через ворожі обстріли поранення отримали двоє цивільних.