Кличко на Мюнхенській безпековій конференції: сподіваємося, що розуміння важливості підтримки України візьме верх

Очільник міста наголосив на важливості допомоги та зазначив, що вона потрібна терміново.

Мер Києва Віталій Кличко під час Мюнхенської конференції зустрівся з сенаторами та конгресменами США. Він наголошував на необхідності продовження допомоги нашій державі, йдеться на сайті політика.

Очільник міста наголосив на важливості допомоги та зазначив, що вона потрібна терміново. Нестача боєприпасів створю умови для наступу росіян.

"Україна і ЗСУ переживають критичний момент. Нестача боєприпасів та зброї. Треба розуміти, що це може створити умови для наступу росії. Важливим є фактор часу. Допомога була потрібна ще позавчора! І сьогодні недостатньо говорити, що росія не повинна виграти цю війну. Україна має перемогти, а росія – зазнати радикальної військової поразки! За допомоги наших партнерів. Альтернативи цьому немає. Тільки це позбавить росію можливості залякувати своїх сусідів, створювати загрози європейській та глобальній безпеці", – підкреслив Віталій Кличко.

Він зазначив, що Україна високо цінує двопартійну підтримку України, яка склалася в Конгресі США.

"Сьогодні вона проходить перевірку на міцність через дискусії, які відбуваються в Конгресі. Ми сподіваємося, що розуміння важливості підтримки України візьме верх. Бо ситуація на фронті стає критичною через різке зменшення допомоги від США", – наголосив Кличко.

Також мер Києва зустрівся зі спецпредставником США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер.

"Реформи — ключове для подальшої стабільної підтримки партнерів, фінансової допомоги для відновлення України. Як економічні реформи, так і дотримання демократичних принципів та свобод. І друзі України за цим уважно спостерігають і на цьому наголошують", – підкреслив Віталій Кличко.

Як повідомлялося, 60-а Мюнхенська конференція з безпеки проходить з 16 по 18 лютого. Серед основних її тем – наслідки війни в Україні та світова безпекова криза.