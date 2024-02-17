Віце-президентка Гарріс: "Америка не може відступити"

Віце-президентка США Камала Гарріс на Мюнхенській конференції запевнила союзників, що Америка продовжуватиме відігравати провідну роль у глобальній безпеці: "В час невизначеності ми не можемо відступати".

Як передає Deutsche Welle, промова Гарріс мала стати спростуванням заяв Дональда Трампа про можливу відмову США від своїх зобов'язань щодо статті 5 Статуту НАТО, яка гарантує членам Альянсу колективний захист.

Віце-президентка описала свою відданість та відданість Джо Байдена принципам НАТО як "священні та непорушні". "Саме наша віра у побудову та підтримку міжнародних союзів допомогла Америці стати найпотужнішою країною світу", - підсумувала Гарріс.