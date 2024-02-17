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Уряд розглядає варіант заборони імпорту продуктів з Польщі

Рішення може бути ухвалене упродовж наступних двох тижнів.

Уряд розглядає варіант заборони імпорту продуктів з Польщі
Заблоковані на кордоні вантажівки з українським зерном
Фото: Мінінфраструктури України

Блокування пунктів пропуску на польсько-українському кордоні та агресивні дії польських фермерів проти українських перевізників можуть змусити Кабінет Міністрів заборонити імпорт агропродукції з Польщі.

Як стверджує Forbes Ukraine, кілька урядовців на умовах анонімності підтвердили дискусії щодо цього питання. За їхніми словами, тема чутлива, і хотілося б уникнути подібних рішучих кроків, але "ми зараз у найнижчій точці, і якщо все так піде і далі, будемо змущені це зробити". 

Те, що варіант повної заборони ввезення продуктів або часткових обмежень на ті чи інші товари існує, підтвердив і міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський. Проте деталі надавати відмовився, заявивши, що рішення буде ухвалене після ведення активних перемовин з польською стороною. На це може піти до двох тижнів.

  

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