Уряд розглядає варіант заборони імпорту продуктів з Польщі

Блокування пунктів пропуску на польсько-українському кордоні та агресивні дії польських фермерів проти українських перевізників можуть змусити Кабінет Міністрів заборонити імпорт агропродукції з Польщі.

Як стверджує Forbes Ukraine, кілька урядовців на умовах анонімності підтвердили дискусії щодо цього питання. За їхніми словами, тема чутлива, і хотілося б уникнути подібних рішучих кроків, але "ми зараз у найнижчій точці, і якщо все так піде і далі, будемо змущені це зробити".

Те, що варіант повної заборони ввезення продуктів або часткових обмежень на ті чи інші товари існує, підтвердив і міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський. Проте деталі надавати відмовився, заявивши, що рішення буде ухвалене після ведення активних перемовин з польською стороною. На це може піти до двох тижнів.