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Сенат Канади наблизив ратифікацію Угоди про вільну торгівлю з Україною

Залишилися розгляд у профільному комітеті, фінальне голосування та підпис генерал-губернатора.

Сенат Канади наблизив ратифікацію Угоди про вільну торгівлю з Україною
Джастін Трюдо і Володимир Зеленський
Фото: EPA/UPG

Поки один парламент гальмує ухвалення позитивних для України рішень, інший рухається у цьому напрямку: Сенат Канади у другому читанні схвалив Угоду про вільну торгівлю з нашою країною.

За повідомленням Укрінформу, для остаточного набуття чинності документу залишилося подолати три кроки: його має розглянути профільний комітет, після чого Сенат проведе фінальне голосування і передасть угоду на підпис генерал-губернатору - офіційному представнику короля Чарльза ІІІ, який є головою Канади. 

Угода про вільну торгівлю між Україною та Канадою у першій редакції діяла з 2017 року і скасовувала мита на чималу кількість товарів. У вересні 2023 року Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Канад Джастін Трюдо підписали оновлену версію документа, яка розширювала дію угоди на послуги, інвестиції, комунікації та інші перспективні галузі. Вона набуде чинності після ратифікації.

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