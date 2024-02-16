Сенат Канади наблизив ратифікацію Угоди про вільну торгівлю з Україною

Поки один парламент гальмує ухвалення позитивних для України рішень, інший рухається у цьому напрямку: Сенат Канади у другому читанні схвалив Угоду про вільну торгівлю з нашою країною.

За повідомленням Укрінформу, для остаточного набуття чинності документу залишилося подолати три кроки: його має розглянути профільний комітет, після чого Сенат проведе фінальне голосування і передасть угоду на підпис генерал-губернатору - офіційному представнику короля Чарльза ІІІ, який є головою Канади.

Угода про вільну торгівлю між Україною та Канадою у першій редакції діяла з 2017 року і скасовувала мита на чималу кількість товарів. У вересні 2023 року Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Канад Джастін Трюдо підписали оновлену версію документа, яка розширювала дію угоди на послуги, інвестиції, комунікації та інші перспективні галузі. Вона набуде чинності після ратифікації.