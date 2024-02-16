Представник Держдепу: запрошувати Україну в НАТО цьогоріч не будуть

Саміт НАТО у Вашинтоні у 2024 році, як і минулорічний у Вільнюсі, завершиться без офіційного запрошення України до Альянсу. Таку думку в інтерв'ю "Суспільному" висловив представник Держепу США Деніел Сайзек.
За словами посадовця, НАТО останніми роками зміцнюється, про що свідчить приєднання Фінляндії та фінішна пряма до вступу Швеції. Проте Україна цьогоріч ще не зможе рухатися їхніми слідами.
"Попри всі розбіжності, члени НАТО погоджуються, що вступ України має обов'язково статися. Але... мабуть, вже після війни", - відверто заявив пан Сайзек.
- Попри слова про згоду усіх членів НАТО на євроатлантичний курс України, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вбачає для нашої країни лише роль "буферної зони".
- А прем'єр Словаччини Роберт Фіцо відверто заявив, що буде блокувати вступ України до НАТО.
- Іншої думки президент Польщі Анджей Дуда, який говорить про початок процедури вступу ще до завершення війни.
- Держдепу США цього місяця довелося спростовувати інформацію про те, що адміністрація президента Байдена нібито проти вступу України до НАТО.
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Україну все ж варто було б запросити до Альянсу на певному етапі.
- Президент України Володимир Зеленський переконаний, що Україна заслуговує запрошення вже на саміті у Вашингтоні.