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Представник Держдепу: запрошувати Україну в НАТО цьогоріч не будуть

На саміті Альянсу у Вашингтоні не варто очікувати офіційного запрошення для України.

Представник Держдепу: запрошувати Україну в НАТО цьогоріч не будуть
Деніел Сайзек
Фото: Олександр Брамський/Суспільне

Саміт НАТО у Вашинтоні у 2024 році, як і минулорічний у Вільнюсі, завершиться без офіційного запрошення України до Альянсу. Таку думку в інтерв'ю "Суспільному" висловив представник Держепу США Деніел Сайзек. 

За словами посадовця, НАТО останніми роками зміцнюється, про що свідчить приєднання Фінляндії та фінішна пряма до вступу Швеції. Проте Україна цьогоріч ще не зможе рухатися їхніми слідами.

"Попри всі розбіжності, члени НАТО погоджуються, що вступ України має обов'язково статися. Але... мабуть, вже після війни", - відверто заявив пан Сайзек. 

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