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Аналітики НАТО кажуть, що протягом найближчих місяців Росія не зможе перейти до наступу в Україні

Натомість РФ компенсовує це  активізацією бойових дій на окремих ділянках фронту.

Аналітики НАТО кажуть, що протягом найближчих місяців Росія не зможе перейти до наступу в Україні
Фото: EPA/UPG

Аналітики НАТО вважають, що російська армія не зможе у найближчі місяці перейти у наступ, повідомляє "Європейська правда".

За словами джерела видання, Альянс не бачить здатності російської сторони мобілізувати необхідну кількість людей, зважаючи на президентські вибори у Росії. Обсяги мобілізації в РФ мають бути суттєві, що вимагає часу, при цьому процес навіть не починали.

"Для того, щоби підтримувати серйозний наступ, Росії знадобилося би провести хвилю мобілізації. Але Путін не хоче цього робити дорогою до виборів. І хоча прихована мобілізація відбувається, ми це бачимо, але вона не дозволить розпочати справді серйозний наступ протягом весни", – переконаний посадовець Альянсу.

Щоправда, НАТО вважає, що Росія в такому випадку свідомо вибрала активізацію бойових дій на окремих ділянках фронту.

"Буде фокус на символічних невеликих операціях на кшталт того, що відбувається у Авдіївці, але стратегічного наступу ми не чекаємо", – підкреслив співрозмовник видання.

Щоправда, НАТО не має поки інформації про те, чи не почнеться мобілізація в РФ після виборів Путіна.

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