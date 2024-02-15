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В Україні засудили п'ятьох окупантів, які воювали проти Сил оборони на східному фронті, – СБУ

Один з окупантів ув’язнений довічно, інших – засуджено до 15 років тюрми

В Україні засудили п'ятьох окупантів, які воювали проти Сил оборони на східному фронті, – СБУ
Фото: СБУ

П'ятеро зрадників, які воювали проти ЗСУ на східному фронті, отримали строки ув'язнення від 15 років до довічного. 

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Відомо, що чотирьох зловмисників українські захисники взяли у полон під час запеклих боїв у Бахмутському районі, ще одного – під час спроби рашистів атакувати позиції ЗСУ під Вугледаром.

За матеріалами СБУ суд призначив чотирьом поплічникам агресора 15 років тюрми, а ще один – отримав довічне ув’язнення.

"Серед засуджених – троє бойовиків з Донеччини. Один з них – ворожий снайпер, який на початку повномасштабного вторгнення рф приєднався до 127-го стрілецького полку 1-го армійського корпусу збройних сил росії", – повідомили в СБУ.

На підставі зібраних доказів усіх бойовиків засуджено за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 7 ст. 111-1 (добровільна участь громадянина України в незаконних збройних чи воєнізованих формуваннях, створених на тимчасово окупованій території, та/або в збройних формуваннях держави-агресора);
  • ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації).
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