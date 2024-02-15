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Генінспектор Бундесверу пообіцяв Сирському надати понад 100 мільйонів євро допомоги, – Пісторіус

Допомога включатиме в собі протимінні машини із захистом від засідок (MRV), бомби для озброєння малих дронів, вантажні авто MULTI 1A1, медичне приладдя та запчастини до систем озброєння.

Генінспектор Бундесверу пообіцяв Сирському надати понад 100 мільйонів євро допомоги, – Пісторіус
Фото: EPA/UPG

Генеральний інспектор Бундесверу генерал Карстен Бройєр під час свого візиту до Києва пообіцяв головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському короткострокову підтримку на понад 100 мільйонів євро та військову допомогу. Відомо, що командувачі зустрілися в Україні минулого тижня.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час звіту після Засідання контактної групи з питань оборони України "Рамштайн-19".

За словами Пісторіуса, Бройєр відвідав Україну минулого тижня і зустрівся із новим головкомом ЗСУ Олександром Сирським, де зміг пообіцяти українському колезі короткострокову підтримку в розмірі понад 100 мільйонів євро.

"Загалом ми дуже близькі до того, що відбувається в Україні й чого вона потребує", — сказав глава Міноборони Німеччини.

Зокрема, підтримка включатиме: протимінні машини із захистом від засідок (MRV), бомби для озброєння малих дронів, 77 вантажних автомобілів MULTI 1A1, медичне приладдя і комплекти запчастин для різних систем озброєння.

  • Перед відкриттям 19-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що ФРН готова витратити 3,5 мільярди євро на виготовлення боєприпасів.
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