Що спільного між російською ядерною зброєю в космосі і допомогою Україні

Сьогодні, 15 лютого, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван проведе брифінг для лідерів Конгресу з обох партій з питання, що стосується певної загрози для США. Напередодні, 14 лютого, конгресмен Майк Тернер, голова комітету з розвідки Палати представників, заявив, що існує серйозна загроза національній безпеці США , і закликав Білий дім розсекретити інформацію про неї, «щоб США та їхні союзники могли відкрито обговорити, як реагувати».

Фото: EPA/UPG Конгресмен Майк Тернер

Конгресмен Тернер не повідомив жодних подробиць про згадану загрозу, однак, за інформацією джерел The Washington Post та ABC, йдеться про нові спроможності Росії у космосі, зокрема, щодо використання енергії від ядерних вибухів для виведення з ладу супутників.

Така зброя може знищити чи пошкодити військові та цивільні супутники, які США та їх союзники використовують для передачі комунікації та збору даних. «На даний момент Сполучені Штати не мають можливості протистояти такій зброї та захистити свої супутники», повідомило видання The New Tork Times з посиланням на колишнього чиновника.

Станом на зараз Росія є учасницею Договору про космос 1967 року, який передбачає заборону розміщення у космічному просторі ядерної зброї чи будь-якої іншої зброї масового знищення. Однак після повномасштабного вторгнення в Україну Москва поступово виходить із безпекових договорів, які вона свого часу підписала зі США та НАТО. Зокрема, у травні минулого року РФ денонсувала Договір про звичайні збройні сили в Європі, а в листопаді 2023-го відкликала ратифікацію Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань.

За інформацією CNN, розвідка США поінформувала Конгрес про наміри Росії розгорнути ядерну протисупутникову систему в космосі, при цьому така система ще перебуває у стадії розробки і не виведена на орбіту.

Фото: EPA/UPG Cпікер Палати представників Конгресу Майк Джонсон

Спікер Палати представників, республіканець Майк Джонсон, заявив журналістам, що інформація про загрозу відома щонайменше з січня, і причин для тривоги немає.

Конгресмен-демократ Джим Гаймс, член Комітету з розвідки, у свою чергу зазначив, що інформація від розвідки є важливою, однак вона не дає підстав для паніки.

Здивування заявою конгресмена Майка Тернера висловив і Джейк Салліван: ««Ми запланували на завтра (четвер, – LB.ua) брифінг для членів Палати представників «Банди восьми» (неформальна назва групи, до якої входять лідери обох партій в Сенаті та Палаті представників, а також чільні представники республікаців і демократів в комітетах з розвідки обох палат. «Банду восьми» американські розвідки інформують з важливих питань, що стосуються національної безпеки, – LB.ua). Тож я трохи здивований, що конгресмен Тернер виступив сьогодні публічно перед офіційною зустріччю».

Співрозмовники американських медіа в Конгресі припускають, що алармістська заява голови комітету з розвідки спричинена не стільки страхом перед можливою активністю росіян у космосі, скільки спробою спонукати Палату представників схвалити пакет допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню, який уже погодив Сенат США. Майк Тернер – один з тих представників Республіканської партії у нижній палаті Конгресу, що послідовно виступають за підтримку України.

Фото: twitter.com/USAmbKyiv Майк Тернер очолював делегацію Конгресу США під час візиту до України у лютому 2024 року

Колишній глава апарату Трампа в Білому домі та чинний представник його команди Мік Малвані сказав The Hill, що він «приголомшений» заявою Тернера.

«Я абсолютно приголомшений сьогоднішнім коментарем Майка Тернера і намагаюся зрозуміти, чого хорошого він намагався досягти. У Майка Тернера немає причин це робити. Якби це було справді серйозно, і це була б очевидна та реальна небезпека, то ви точно не хотіли б, щоб це стало відомо публіці. Майк Тернер хоче більше грошей для України, і він вирішив зробити це, щоб налякати людей, щоб вони проголосували за це», – припустив Малвані.

Майк Тернер є членом Палати представників Конгресу США з 2002 року, представляє штат Огайо. Він – один з найдосвідченіших конгресменів, що фокусується на безпековій політиці та розвитку міст (з 1994-го по 2002-й – мер Дейтона, поруч з яким розташована база ВПС США Райт-Петтерсон). Працював у Комітеті з питань збройних сил, Комітеті у справах ветеранів, з 2018-го – член Постійного спеціального комітету Палати представників США з питань розвідки.

Разом з іншими членами Комітету з розвідки проводив допит президента Дональда Трампа у так званій «українській справі» 2019 року, коли представники Демократичної партії звинуватили президента США у тому, що він схиляв Володимира Зеленського до розслідування проти Джозефа Байдена, погрожуючи скасуванням допомоги Україні.

Президент Трамп тоді схвально висловився про допит у Конгресі, а Майк Тернер заявив, що розмова між Трампом і Зеленським була «не нормальною», однак не є не підставою для імпічменту.

Згодом Тернер робив ряд заяв на користь Дональда Трампа, зокрема, захищав його у справі про неналежне зберігання секретних документів