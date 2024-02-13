Сенат США підтримав законопроєкт про $60 мільярдів для України

Документ передбачає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню у розмірі $95 мільярдів.

Сенат США підтримав законопроєкт, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню у $95 мільярдів, $60 млрд з яких – для України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Документ підтримали 70 сенаторів, проти були 29. "За" проголосували, зокрема, 29 санаторів-республіканців.

Тепер законопроєкт має схвалити Палата представників американського Конгресу, де більшість мають республіканці. Значна частина з них орієнтується на експрезидента Дональда Трампа, який критично висловлювався про цей законопроєкт.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль згодом пояснив, що основна частина суми (50 млрд доларів) – це оборонна підтримка.

"Інша частина допомоги буде спрямована на пряму бюджетну підтримку та інші програми, що допоможе Україні залишатися економічно стійкою", – сказав він.