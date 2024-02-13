Сенат США підтримав законопроєкт про $60 мільярдів для України

Сенат США підтримав законопроєкт, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню у $95 мільярдів, $60 млрд з яких – для України.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Документ підтримали 70 сенаторів, проти були 29. "За" проголосували, зокрема, 29 санаторів-республіканців.
Тепер законопроєкт має схвалити Палата представників американського Конгресу, де більшість мають республіканці. Значна частина з них орієнтується на експрезидента Дональда Трампа, який критично висловлювався про цей законопроєкт.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль згодом пояснив, що основна частина суми (50 млрд доларів) – це оборонна підтримка.
"Інша частина допомоги буде спрямована на пряму бюджетну підтримку та інші програми, що допоможе Україні залишатися економічно стійкою", – сказав він.
- Напередодні Сенат проголосував за завершення дебатів щодо тексту пакетного законопроєкту, до якого входять кошти на підтримку України. Проте Дональд Трамп перед голосуванням висловився і проти продовження допомоги іншим країнам з боку США, окрім як у вигляді позики.
- Поки невідомо, чи погодяться республіканці підтримати проєкт у Палаті представників, де вони мають більшість. Спікер Джонсон уже сигналізував, що проти цього. Він вважає, що спочатку треба вирішити власне питання кордону, а вже тоді допомагати іншим.
- Законопроєкт винятково про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню без включення питання південного кордону створили після провалу великого законопроєкту в Сенаті.