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Сенат США підтримав законопроєкт про $60 мільярдів для України

Документ передбачає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню у розмірі $95 мільярдів.

Сенат США підтримав законопроєкт про $60 мільярдів для України
Фото: betterworldcampaign.org

Сенат США підтримав законопроєкт, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню у $95 мільярдів, $60 млрд з яких – для України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Документ підтримали 70 сенаторів, проти були 29. "За" проголосували, зокрема, 29 санаторів-республіканців.

Тепер законопроєкт має схвалити Палата представників американського Конгресу, де більшість мають республіканці. Значна частина з них орієнтується на експрезидента Дональда Трампа, який критично висловлювався про цей законопроєкт.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль згодом пояснив, що основна частина суми (50 млрд доларів) – це оборонна підтримка. 

"Інша частина допомоги буде спрямована на пряму бюджетну підтримку та інші програми, що допоможе Україні залишатися економічно стійкою", – сказав він. 

  • Напередодні Сенат проголосував за завершення дебатів щодо тексту пакетного законопроєкту, до якого входять кошти на підтримку України. Проте Дональд Трамп перед голосуванням висловився і проти продовження допомоги іншим країнам з боку США, окрім як у вигляді позики.
  • Поки невідомо, чи погодяться республіканці підтримати проєкт у Палаті представників, де вони мають більшість. Спікер Джонсон уже сигналізував, що проти цього. Він вважає, що спочатку треба вирішити власне питання кордону, а вже тоді допомагати іншим. 
  • Законопроєкт винятково про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню без включення питання південного кордону створили після провалу великого законопроєкту в Сенаті. 
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