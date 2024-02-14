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На сході Туреччини стався масштабний зсув ґрунту у районі золотої копальні, під землею опинилися щонайменше дев'ять шахтарів.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ країни Алі Єрлікая.

Інцидент зафіксували вчора у провінції Ерзінджан.

За інформацією міністра, пошук людей триває. До операції залучили понад 300 рятувальників.

Для виявлення людей під завалами використовують мобільні системи стеження та наземний радар.

ЗМІ інформують, що уряд розпочав розслідування інциденту.

Toprak kaymasının meydana geldiği Erzincan İliç’te incelemeler yapmak için bölgeye geldik.



İlk belirlemelerimize göre maalesef 9️⃣ işçimiz kayan toprak kütlesinin altında kaldı ve işçilerimizi arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor.



Olayın ilk dakikalarından itibaren bölgeye… pic.twitter.com/LmmeFqOqIU — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 14, 2024