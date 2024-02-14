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У Туреччині після зсуву ґрунту на золотій копальні під землею опинилися 9 шахтарів

Людей шукають понад 300 рятувальників.

У Туреччині після зсуву ґрунту на золотій копальні під землею опинилися 9 шахтарів
Фото: Укрінформ

На сході Туреччини стався масштабний зсув ґрунту у районі золотої копальні, під землею опинилися щонайменше дев'ять шахтарів.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ країни Алі Єрлікая.

Інцидент зафіксували вчора у провінції Ерзінджан.

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За інформацією міністра, пошук людей триває. До операції залучили понад 300 рятувальників.

Для виявлення людей під завалами використовують мобільні системи стеження та наземний радар.

ЗМІ інформують, що уряд розпочав розслідування інциденту. 

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