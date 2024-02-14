Пентагон сподівається, що незабаром зможе надати Україні допомогу

Йдеться, в першу чергу, про ППО та артилерію.

Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що без схвалення Конгресом США додаткового фінансування для України можливості надання військової допомоги Києву будуть вкрай обмеженими.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Сінгх уточнила, що серед найбільш нагальних потреб України зараз – ППО та артилерія. Раніше вони регулярно надавались у межах пакетів допомоги за програмою PDA (Presidential Drawdown Authority; надання зброї розпорядженням президента США із американських запасів).

"Тож одна з речей, яку, як ми сподіваємось, уже незабаром зможемо надати за PDA, – це саме ці типи озброєнь, які вони (Україна. – Ред.) будуть отримувати", – додала заступниця речника Пентагону.

"Якщо додатковий запит не буде схвалений – Україна більше не отримуватиме пакетів за PDA, за USAI (Ukrainian Security Assistance Initiative; закупівля зброї у виробників у США)”, - зазначила Сінгх, і наголосила, що це ставить під загрозу можливості США в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Водночас, Сінгх підкреслила, що інші варіанти надання військової допомоги Україні, наприклад Foreign Military Sales, за якої Пентагон від імені України закупатиме зброю у американських виробників, займатимуть значно більше часу.