Канада виділить 60 мільйонів доларів Україні на підтримку літаків F-16

Виділені кошти використають для обслуговування авіафлоту літаків F-16 в Україні.

Канада виділяє Україні 60 мільйонів доларів на підтримку майбутнього авіафлоту F-16. Гроші використають на закупівлю запасних частин, станцій озброєння, авіоніки й боєприпасів.

Про це оголосив міністр оборони Канади Білл Блер під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", передає Укрінформ.

“Канада зробить новий внесок у 60 млн доларів до коаліції спроможностей з розбудови ВПС Контактної групи з питань оборони України”, — заявили в оборонному відомстві.

Виділені кошти будуть використані на обслуговування майбутнього українського авіафлоту літаків F-16. А саме — на закупівлю запасних частин, станцій озброєння, авіоніки й боєприпасів.

Також, у міноборони Канади зазначили, що минулого місяця країна обіцяла направити цивільних інструкторів та літаки для навчання українських пілотів.