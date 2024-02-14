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Лідери МЗС США та Канади обговорили війну в Україні та інші світові кризи

Мелані Жолі та Ентоні Блінкен зустрілися у Вашингтоні.

Лідери МЗС США та Канади обговорили війну в Україні та інші світові кризи
фото ілюстративне
Фото: US Embassy & Consulates in Canada

Підтримка України, війна на Близькому Сході та криза на Гаїті стали темами розмови міністерки закордонних справ Канади Мелані Жолі та держсекретаря США Ентоні Блінкена у Вашингтоні.

За підсумками зустрічі МЗС Канади оприлюднило заяву, де міститься, зокрема, згадка про "продовження підтримки України та ї боротьби за свободу".

В контексті війни між Ізраїлем та ХАМАС Жолі та Блінкен погодилися "сприяти зусиллям щодо досягнення тривалого миру шляхом рішення про дві держави". Для цього, на їх думку, потрібно домогтися звільнення ізраїльських заручників та збільшення гуманітарної допомоги для Гази.

Також міністри висловили підтримку гаїтянам, які потерпають від політичної та економічної кризи.  

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