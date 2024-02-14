Радник Трампа хоче покарання для країн НАТО, які замало фінансують оборону

Головний радник ймовірного кандидата в президенти США Дональда Трампа з питань безпеки Кіт Келлог прагне запровадження "рівневої" системи покарань для країн НАТО, які не виконують вимогу про виділення 2% свого ВВП на оборонні потреби.
Як зазначив політик у інтерв'ю Reuters, в разі повернення Трампа до Білого дому буде розглянуто можливість позбавляти держави, що недостатньо фінансують свої збройні сили, захисту, передбаченого статтею 5 Статуту НАТО. Окрім того, обмірковуються й інші, менш жорсткі заходи: наприклад, втрата права участі у навчаннях чи доступу до спільного військового обладнання.
Келлог зазначив, що "бути частиною альянсу означає робити свій внесок до альянсу". Він планує впровадити зміни на зустрічі країн НАТО, яка планується у червні 2025 року. Проте радник відмовився відповісти на запитання, чи погодив він свою ініціативу з самим Дональдом Трампом.
- Експрезидент США і ймовірний майбутній кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп шокував країни-члени НАТО заявою про те, що заохочував би напад на них Росії в разі недостатнього фінансування Альянсу.
- Чинний господар Білого дому Джо Байден назвав ці заяви "тупими, ганебними та небезпечними" і нагадав, що жоден інший президент не схилявся перед російським диктатором.