Радник Трампа хоче покарання для країн НАТО, які замало фінансують оборону

Головний радник ймовірного кандидата в президенти США Дональда Трампа з питань безпеки Кіт Келлог прагне запровадження "рівневої" системи покарань для країн НАТО, які не виконують вимогу про виділення 2% свого ВВП на оборонні потреби.

Як зазначив політик у інтерв'ю Reuters, в разі повернення Трампа до Білого дому буде розглянуто можливість позбавляти держави, що недостатньо фінансують свої збройні сили, захисту, передбаченого статтею 5 Статуту НАТО. Окрім того, обмірковуються й інші, менш жорсткі заходи: наприклад, втрата права участі у навчаннях чи доступу до спільного військового обладнання.

Келлог зазначив, що "бути частиною альянсу означає робити свій внесок до альянсу". Він планує впровадити зміни на зустрічі країн НАТО, яка планується у червні 2025 року. Проте радник відмовився відповісти на запитання, чи погодив він свою ініціативу з самим Дональдом Трампом.