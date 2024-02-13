Сенат США ухвалив рішення завершити дебати щодо законопроєкту про Україну

Це ще один крок до фінального голосування

Посол України у США Оксана Маркарова повідомила на своїй сторінці у Facebook про рішення Сенату США припинити дебати щодо законопроєкту HR 815, який передбачає фінансову допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню.

Це процедурне клопотання підтримали 66 сенаторів, 33 проголосували "проти". Надважливий для України документ став ближчим до ухвалення.