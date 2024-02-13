Сенат США ухвалив рішення завершити дебати щодо законопроєкту про Україну

Посол України у США Оксана Маркарова повідомила на своїй сторінці у Facebook про рішення Сенату США припинити дебати щодо законопроєкту HR 815, який передбачає фінансову допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню.
Це процедурне клопотання підтримали 66 сенаторів, 33 проголосували "проти". Надважливий для України документ став ближчим до ухвалення.
- Спікер Палати представників Майк Джонсон виступив з рішучою критикою законопроєкту через відсутність у ньому антиміграційних норм.
- За прогнозами сенаторів-демократів, остаточне рішення щодо законопроєкту може бути ухвалене орієнтовно до середини тижня.