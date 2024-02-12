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Зеленський провів розмову із президентом ПАР

Президенти домовилися продовжити контакти на різних рівнях.

Зеленський провів розмову із президентом ПАР
Фото: EPA/UPG

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою. 

Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі.

"Подякував за участь представника ПАР у зустрічах радників із реалізації Формули миру. Розказав про підготовку до Глобального саміту миру у Швейцарії", –зазначив Зеленський.

Також президенти домовилися продовжити контакти на різних рівнях.

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