Зеленський провів розмову із президентом ПАР

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою.

Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі.

"Подякував за участь представника ПАР у зустрічах радників із реалізації Формули миру. Розказав про підготовку до Глобального саміту миру у Швейцарії", –зазначив Зеленський.

Також президенти домовилися продовжити контакти на різних рівнях.