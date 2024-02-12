Зеленський провів розмову із президентом ПАР

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою.
Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі.
"Подякував за участь представника ПАР у зустрічах радників із реалізації Формули миру. Розказав про підготовку до Глобального саміту миру у Швейцарії", –зазначив Зеленський.
Також президенти домовилися продовжити контакти на різних рівнях.
- Нещодавно Володимир Зеленський зустрівся з делегацією Палати представників Конгресу США. Президент поінформував конгресменів про ситуацію на передовій та першочергові потреби Сил оборони України, та закликав нарощувати військову допомогу задля досягнення стратегічних цілей на фронті.
- А під час зустрічі з Боррелем просив додаткові боєприпаси, дрони і системи ППО. Зеленський назвав зустріч із Боррелем "продуктивною". Він поінформував європейського дипломата про ситуацію на полі бою.