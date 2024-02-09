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Порошенко передав бригадам на Донеччині зброю та спорядження на 28 млн грн

Експрезидент з'їздив на східний фронт.

Порошенко передав бригадам на Донеччині зброю та спорядження на 28 млн грн
Порошенко на східному фронті
Фото: eurosolidarity.org

Лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко під час поїздки на східний фронт з великою партією техніки для ЗСУ наголосив, що в України є один ворог – це Путін, і треба тримати єдність навколо ЗСУ. Він також подякував генералу Залужному і побажав успіхів його наступнику генералу Сирському, повідомляє пресслужба "ЄС".

«Вчора відбулися дві важливі події. Подія перша – це зміна Головнокомандувача. Я із Залужним давно воював. Я вважаю, що це «Залізний Генерал». Я приєднуюсь до військовослужбовців Збройних Сил і до українського народу. Ми дякуємо «Залізному Генералу». Він молодець. Я відчував його підтримку і можу сказати, що це дуже важливо, що Україна має таких генералів», – сказав Порошенко.

Водночас він привітав нового Головкома Олександра Сирського.

«Я з ним також з 14-го року воював. Це виходець із 72-ї бригади. Під час оборони Києва 72-га бригада відіграла визначальну роль. Я закінчив президентство, призначивши його командувачем ООС. Це людина досвідчена, смілива, компетентна. Я бажаю йому успіхів, успіхів нашим Збройним Силам», – сказав Петро Порошенко.

При цьому він зазначив, що в України один ворог - Путін. І згадав інтерв’ю американському журналісту

«І з його інтерв’ю зрозуміло – з Путіним нема про що говорити. Єдина мета, яку він має, це знищити Україну. Єдине, як ми можемо протидіяти цьому – це дати їм по зубах», – резюмував Петро Порошенко.

На Донеччині Порошенко передав у 9 бригад, зброю та спорядження на 28 млн грн –  вантажівки Foden, DAF’и, авторемонтні майстерні, прально-душові комплекси, гранатомети, квадрокоптери DJI Mavic, FPV-дрони та станції керування, шини для автомобілів HMMWV та Урал, тактичні активні навушники, хімічні грілки для рук та ніг, електроніку.

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