Порошенко передав бригадам на Донеччині зброю та спорядження на 28 млн грн

Лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко під час поїздки на східний фронт з великою партією техніки для ЗСУ наголосив, що в України є один ворог – це Путін, і треба тримати єдність навколо ЗСУ. Він також подякував генералу Залужному і побажав успіхів його наступнику генералу Сирському, повідомляє пресслужба "ЄС".

«Вчора відбулися дві важливі події. Подія перша – це зміна Головнокомандувача. Я із Залужним давно воював. Я вважаю, що це «Залізний Генерал». Я приєднуюсь до військовослужбовців Збройних Сил і до українського народу. Ми дякуємо «Залізному Генералу». Він молодець. Я відчував його підтримку і можу сказати, що це дуже важливо, що Україна має таких генералів», – сказав Порошенко.

Водночас він привітав нового Головкома Олександра Сирського.

«Я з ним також з 14-го року воював. Це виходець із 72-ї бригади. Під час оборони Києва 72-га бригада відіграла визначальну роль. Я закінчив президентство, призначивши його командувачем ООС. Це людина досвідчена, смілива, компетентна. Я бажаю йому успіхів, успіхів нашим Збройним Силам», – сказав Петро Порошенко.

При цьому він зазначив, що в України один ворог - Путін. І згадав інтерв’ю американському журналісту.

«І з його інтерв’ю зрозуміло – з Путіним нема про що говорити. Єдина мета, яку він має, це знищити Україну. Єдине, як ми можемо протидіяти цьому – це дати їм по зубах», – резюмував Петро Порошенко.

На Донеччині Порошенко передав у 9 бригад, зброю та спорядження на 28 млн грн – вантажівки Foden, DAF’и, авторемонтні майстерні, прально-душові комплекси, гранатомети, квадрокоптери DJI Mavic, FPV-дрони та станції керування, шини для автомобілів HMMWV та Урал, тактичні активні навушники, хімічні грілки для рук та ніг, електроніку.