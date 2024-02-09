Колишній прем’єр Бельгії назвав інтерв’ю Путіна американцю Карлсону “смертю демократії”

"Америка завтра постраждає від того, що він буде поширювати беззаперечну та невідфільтровану брехню".

Колишній прем’єр Бельгії й депутат Європейського парламенту Гі Вергофстадт назвав інтерв'ю президента РФ Володимира Путіна ексведучому Fox News Такеру Карлсону “смертю демократії”.

Бельгієць додав, що “це найкраще, що коли-небудь траплялося” з російським лідером.

“Америка завтра постраждає від того, що він буде поширювати беззаперечну та невідфільтровану брехню. Ось як вмирають демократії”, – сказав він.

BBC зазначає, що Карлсон неодноразово із симпатією відгукувався про Володимира Путіна. Його політичні погляди поділяють багато консервативно налаштованих американців, незадоволених багатомільярдною американською підтримкою України.

Карлсон також не приховує своєї антипатії до президента України Зеленського і називав його диктатором.

Carlson interview is the best thing that ever happened to Putin.



America tomorrow will suffer from having him spreading lies unchallenged and unfiltered.



This is how democracies die... pic.twitter.com/nbrlkZUbnV — Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) February 9, 2024

Торік у квітні Карлсон звільнився з телеканалу Fox News, в ефірі якого часто поширював проросійські наративи.

У листопаді 2019 року Карлсон в ефірі заявив, що підтримує Росію в конфлікті з Україною. Однак наприкінці своєї передачі він вирішив додати, що це був жарт.

Контекст інтерв'ю

Дзеркало тижня та Українська правда пишуть, що під час в інтерв’ю Путін заявив, хоче “дипломатичного вирішення ситуації в Україні – через переговори”.

Кремлівський лідер заявив, що “не має інтересу ні в Польщі, ні в Латвії”, а розмови про ймовірний напад РФ є “розпалюванням погроз”.

За словами Путіна, “Росія не розпочинала війну у 2022 році, а повномасштабне вторгнення − це була спроба її припинити, адже Україна буцімто відмовлялась виконувати Мінські угоди”.

Фото: EPA/UPG

Першопричиною військового конфлікту Путін звично назвав Революцію гідності. Також російський президент ствердив, що війна в Україні − це “елемент громадянської війни” і “українці досі відчувають себе росіянами”.

NV додає, що Карлсон не задав питання Путіну про російські воєнні злочини в Україні, зокрема звірства росіян у Бучі чи знищення Маріуполя.

Реакція Євросоюзу

Додамо речник Єврокомісії Петер Стано розповів Радіо Свобода, що наразі додати Карлсона до санкційних списків не планується. Він також назвав Путіна хронічним брехуном.

“Ми всі можемо припустити, що Путін може сказати. Я маю на увазі, що це хронічний брехун, який просто поширює брехню про свою загарбницьку війну проти України... Єдиним сюрпризом може бути, коли Путін почне плакати і скаже, що провалився у всьому, що заявив у лютому 2022 року. І я прошу вибачення перед українським народом, але думаю, що тоді ми будемо дякувати пану Карлсону за це інтерв’ю”, – сказав Стано.