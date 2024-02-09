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Сі закликав Путіна посилити співпрацю і протистояти “втручанню у їхні справи”

Лідер КНР заявив очільнику окупантів, що потрібно “захищати національний суверенітет, безпеку та інтереси розвитку своїх країн”.

Сі закликав Путіна посилити співпрацю і протистояти “втручанню у їхні справи”
Фото: EPA/UPG

Китайський лідер Сі Цзіньпін оголосив про новий рік посилення координації з Росією під час вчорашньої розмови з лідером окупантів Володимиром Путіним.

Про це пише CNN.

Згідно з повідомленням МЗС Китаю, Сі сказав Путіну, що обидві сторони повинні “зміцнити стратегічну координацію” і “захищати національний суверенітет, безпеку та інтереси розвитку своїх країн”.

Вони також повинні “рішуче протистояти зовнішньому втручанню у їхні внутрішні справи”, сказав Сі. Він, очевидно, мав на увазі спільні “підозри” щодо діяльності західних урядів.

“Ми разом витримали багато випробувань і страждань (у минулому). Дивлячись у майбутнє, китайсько-російські відносини мають нові можливості розвитку”, − сказав Сі Путіну під час їхньої розмови.

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Лідери також провели “детальний обмін” щодо ситуації в кількох регіонах, включно з Близьким Сходом, і обговорили “поточну ситуацію” в Україні, згідно з повідомленням Кремля.

“Дзвінок, який відбувся напередодні місячного Нового року в Китаї, є останнім обміном інформацією між двома лідерами, які мають теплі особисті стосунки та спільну мету протистояти «світу, де несправедливо панують Сполучені Штати»”, − зазначає видання.

  • Країни зміцнюють стосунки протягом останніх років. Пекін стверджує, що він неупереджений у питанні війни в Україні, але відмовився засудити незаконне вторгнення та все більше допомагає російській економіці, яка постраждала від санкцій.
  • Нещодвано Washington Post написав, що Росія все більше впевнена, що поглиблення економічних та дипломатичних зв'язків із Китаєм і країнами Глобального Півдня дозволить їй кинути виклик міжнародній фінансовій системі, в якій домінують Сполучені Штати, і підірвати Захід.
  • Торік у грудні японське видання Nikkei написало, що під час зустрічі в Москві ще в березні 2023 року Путін сказав Сі, що Росія “воюватиме в Україні (щонайменше) п’ять років”.
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