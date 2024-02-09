Сі закликав Путіна посилити співпрацю і протистояти “втручанню у їхні справи”

Лідер КНР заявив очільнику окупантів, що потрібно “захищати національний суверенітет, безпеку та інтереси розвитку своїх країн”.

Китайський лідер Сі Цзіньпін оголосив про новий рік посилення координації з Росією під час вчорашньої розмови з лідером окупантів Володимиром Путіним.

Про це пише CNN.

Згідно з повідомленням МЗС Китаю, Сі сказав Путіну, що обидві сторони повинні “зміцнити стратегічну координацію” і “захищати національний суверенітет, безпеку та інтереси розвитку своїх країн”.

Вони також повинні “рішуче протистояти зовнішньому втручанню у їхні внутрішні справи”, сказав Сі. Він, очевидно, мав на увазі спільні “підозри” щодо діяльності західних урядів.

“Ми разом витримали багато випробувань і страждань (у минулому). Дивлячись у майбутнє, китайсько-російські відносини мають нові можливості розвитку”, − сказав Сі Путіну під час їхньої розмови.

Лідери також провели “детальний обмін” щодо ситуації в кількох регіонах, включно з Близьким Сходом, і обговорили “поточну ситуацію” в Україні, згідно з повідомленням Кремля.

“Дзвінок, який відбувся напередодні місячного Нового року в Китаї, є останнім обміном інформацією між двома лідерами, які мають теплі особисті стосунки та спільну мету протистояти «світу, де несправедливо панують Сполучені Штати»”, − зазначає видання.