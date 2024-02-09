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Канада та Фінляндія спільно працюватимуть над відновленням України

Також країни працюватимуть над реконструкцією України.

Канада та Фінляндія спільно працюватимуть над відновленням України
Прапори Канади та ФІнляндії

Міністерка торгівлі Канади Мері Енджі зустрілась із фінським колегою Вілле Тавіо.

Про це повідомило МЗС Канади

“Міністри говорили про тверду відданість обох країн Україні та важливість співпраці задля підтримки її відновлення й реконструкції”, - йдеться у повідомленні.

Також співрозмовники порушили тему переходу на “зелену” економіку та обговорили відповідальний видобуток критичних мінералів.

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“Оскільки Канада й Фінляндія - партнери, які довіряють один одному та поважають засновану на правилах міжнародну торгівлю й інвестиції, міністри обговорили глобальну економічну безпеку й стійкість”, - зазначили у МЗС Канади.

  • Голови МЗС Канади та Великобританії обговорили безпекові гарантії Україні.
  • Палата громад Канади ухвалила оновлену угоду про вільну торгівлю з Україною, яку підписали ще у вересні премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо та президент Володимир Зеленський.
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