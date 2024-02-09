Саудівська Аравія назвала умови для встановлення дипломатичних відносин із Ізраїлем

Саудівська Аравія наполягає на визнанні Палестини у кордонах 1967-го року зі столицею у Східному Єрусалимі.

МЗС Саудівської Аравії назвало умови для встановлення дипломатичних відносин із Ізраїлем.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Сіньхуа.

“У міністерстві підтвердили непохитну підтримку Королівством палестинського питання й необхідності отримання палестинцями їх легітимних прав”, - йдеться у матеріалі.

Зокрема, Саудівська Аравія наполягає на визнанні Палестини у кордонах 1967-го року зі столицею у Східному Єрусалимі.

МЗС Саудівської Аравії зробило цю заяву після того, як речника Ради нацбезпеки США Джона Кірбі повідомив про нібито перемовини між Ізраїлем та Саудівською Аравією. Ці перемовини нібито стосувались “домовленостей про нормалізацію” і тривали як до, так і після початку війни між Ізраїлем та ХАМАСом.