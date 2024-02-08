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Болгарія хоче розслідувати воєнні злочини РФ на війні проти України

Болгарія входить до тих країн ЄС, які не порушили кримінальні справи за військові злочини росіян в Україні.

Болгарія хоче розслідувати воєнні злочини РФ на війні проти України
Фото: Укрінформ

Влада Болгарії готує поправки до кримінального кодексу країни, щоб дозволити переслідування кремлівського режиму за агресивну війну проти України.

Про це заявив міністр юстиції Болгарії Атанас Славов Euractiv Bulgaria.

За його словами, це буде актом підтримки міжнародних зусиль із розслідування російської агресії в Україні.

"Наша мета — щоб Болгарія мала можливість порушувати кримінальні справи, здійснюючи універсальну юрисдикцію, за скоєні воєнні злочини і злочини проти миру і людства в Україні", — сказав він.

Болгарія входить до тих країн ЄС, які не порушили кримінальні справи за військові злочини Росії в Україні або за ухилення від санкцій ЄС проти Росії.

"Надзвичайно важливо, щоб Болгарія могла порушувати справи про військові злочини в Україні, здійснюючи універсальну юрисдикцію, враховуючи велику кількість українських біженців у країні. Вони можуть дати свідчення", – сказав Славов.

У Болгарії майже 100 тисяч українських біженців, багато з них з районів, де точаться бойові дії, наприклад, з Херсону. Болгарська меншина в Україні налічує 200 000 осіб, багато з яких також можуть зробити свій внесок у розслідування військових злочинів після початку російської агресії.

Коли дані будуть зібрані з усіх європейських країн, докази можуть стати неоціненними для створення майбутнього суду з військових злочинів в Україні.

"Я був би дуже радий, якби такий крок допоміг майбутньому міжнародному розслідуванню міжнародним трибуналом, а Болгарія брала б активну участь у зусиллях міжнародної спільноти", — прокоментував Славов.

У листопаді минулого року Болгарія підписала 7 пункт формули миру президента України Володимира Зеленського, який передбачає відновлення справедливості та переслідування злочинів, скоєних в Україні.

Міністр юстиції Атанас Славов заявив, що майбутнє включення злочину "агресія" в Кримінальний кодекс Болгарії "дозволить переслідувати військово-політичне керівництво, яке віддало накази про відповідні військові дії в Україні".

Розслідування звірств росіян в Україні

  • Правозахисники документують випадки, коли російські загарбники використовували голод як зброю війни. Вони хочуть надати докази для того, щоб МКС висунув відповідне обвинувачення російському президенту Володимиру Путіну.
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