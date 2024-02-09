Безпілотники СБУ уразили одразу два нафтопереробні заводи Росії, – джерела

Безпілотники Служби безпеки України вдарили одразу по двох нафтопереробних заводах Росії у Краснодарському краї. Йдеться про Ільський та Афіпський заводи.
Про це повідомили джерела LB.ua
Зокрема, на Ільському НПЗ в результаті атаки сталася велика пожежа, вражено установку первинної переробки потужністю 3,6 млн тон на рік.
"Без неї ворог не зможе виробляти дизпаливо для військових потреб. Ціна такої установки – 50 млн доларів США", – додало джерело.
Співрозмовники видання уточнили, що по Афіпському заводу безпілотники також влучно відпрацювали, але наразі наслідки уточнюються.
Обидва об’єкти знаходяться на відставні близько 20 км один від одного.
Як пишуть місцеві пабліки, росіяни навіть змушені були піднімати в небо літаки, але це не допомогло захистити важливі НПЗ.
"Такі заводи – цілком законні цілі. Вони не лише працюють на оборонку і забезпечують паливом російські війська, але є важливими для економіки рф. Бо росія – це Голіаф, який стоїть на нафтових ногах. Ми системно їх підрізаємо. І продовжимо робити це надалі, допоки Голіаф не впаде", – зазначає поінформоване джерело.
- Російські пабліки повідомили про звуки безпілотників і вибухів на території одно із заводів, там виникла пожежа.
- Влада ніяк не коментувала інцидент, однак пізніше міноборони Росії повідомило про начебто 19 збитих безпілотників.
- Ільський НПЗ ім. А. А. Шамара працює з 2001 року. Він розташований в селищі міського типу Ільський за 50 км від Краснодара.
- Завод займається переробкою вуглеводневої сировини, а також відвантаженням готової продукції авто- та залізничним транспортом.
- У 2023 році завод кілька разів зазнав атаки дронів. Зокрема, завод атакували безпілотники у травні декілька разів.
- Під час однієї із атак сталася масштабна пожежа, вогонь поширився на площі 400 квадратних метрів. Для гасіння залучили 167 людей та 37 одиниць спеціальної техніки.
- У жовтні минулого року Служба також успішно атакувала дронами Афіпський НПЗ, на якому виготовляли мільйони тон авіаційного пального для ворожих літаків.