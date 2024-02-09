Безпілотники СБУ уразили одразу два нафтопереробні заводи Росії, – джерела

На Ільському НПЗ знищили установку вартістю 50 мільйонів доларів, наслідки атаки на Афіпському уточнюються.

Безпілотники Служби безпеки України вдарили одразу по двох нафтопереробних заводах Росії у Краснодарському краї. Йдеться про Ільський та Афіпський заводи.

Про це повідомили джерела LB.ua

Зокрема, на Ільському НПЗ в результаті атаки сталася велика пожежа, вражено установку первинної переробки потужністю 3,6 млн тон на рік.

"Без неї ворог не зможе виробляти дизпаливо для військових потреб. Ціна такої установки – 50 млн доларів США", – додало джерело.

Співрозмовники видання уточнили, що по Афіпському заводу безпілотники також влучно відпрацювали, але наразі наслідки уточнюються.

Обидва об’єкти знаходяться на відставні близько 20 км один від одного.

Як пишуть місцеві пабліки, росіяни навіть змушені були піднімати в небо літаки, але це не допомогло захистити важливі НПЗ.

"Такі заводи – цілком законні цілі. Вони не лише працюють на оборонку і забезпечують паливом російські війська, але є важливими для економіки рф. Бо росія – це Голіаф, який стоїть на нафтових ногах. Ми системно їх підрізаємо. І продовжимо робити це надалі, допоки Голіаф не впаде", – зазначає поінформоване джерело.