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Польські фермери заблокували пункти пропуску на українському кордоні (оновлено)

Рух блокують близько 100 осіб та близько 50 транспортних засобів. 

Польські фермери заблокували пункти пропуску на українському кордоні (оновлено)
Українська вантажівка заїжджає в Україну на пункті пропуску “Рава-Руська”
Фото: Скріншот з відео

У Польщі фермери розпочали чергові протести, про які вони повідомляли заздалегідь. Станом на 10.00 заблокували пункт пропуску на кордоні із Україною "Медика-Шегині".

"Дії польських фермерів по блокуванню руху транспортних засобів розпочалися перед пунктом пропуску «Медика», що навпроти українського «Шегині». Близько 10.10 про це українських прикордонників повідомили польські колеги", – повідомив речник Держприкордонслужби полковник Андрій Демченко, пише "Українська правда".

Як йдеться у матеріалі, рух блокують близько 100 осіб та близько 50 транспортних засобів. 

"Через ці дії руху вантажівок, легкових автівок та автобусів на виїзд з Республіки Польща та на вʼїзд в РП на даний час не здійснюється. Сподіваємося, що ситуація зміниться якнайшвидше і окремі категорії транспорту все ж почнуть пропускати", – додали в ДПСУ.

За словами Демченка, на інших напрямках, де 9 лютого також планувалося блокування руху, а це напрямки пунктів пропуску "Ягодин" та "Рава-Руська" рух транспортних засобів на даний час відбувається, про початок блокування інформації від польської сторони ще не надходило.

Згодом у ДПСУ повідомили, що після 11.00 (київський час) близько 200 осіб та 35 одиниць сільгосптехніки заблокували рух біля пункту пропуску «Хребенне». Протестувальники налаштовані пропускати по 2 вантажні автомобілі на годину в обидва напрямки. Рух легкового транспорту та автобусів не обмежуватиметься.

Після 11.30 (київський час) також розпочалася акція протесту біля пункту пропуску «Дорогуськ». Протестувальники мають намір пропускати щогодини по 1 вантажівці в обидва боки. Рух автобусів відбуватиметься без змін.

  • Раніше польські фермери анонсували на 9 лютого о 10:00 страйк польських фермерів на ділянках, що межують з українськими пунктами пропуску "Ягодин", "Рава-Руська" та "Шегині".
  • Крім того, з 12 лютого блокування вантажівок планують через пункти пропуску "Устилуг" та "Угринів". Пропуск транспорту здійснюватиметься по три вантажівки на годину.
  • Причиною для блокування стало рішення Єврокомісії про продовження ще на рік повного відкриття ринку ЄС для української продукції, в тому числі аграрної.
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