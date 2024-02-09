Польські фермери заблокували пункти пропуску на українському кордоні (оновлено)

Рух блокують близько 100 осіб та близько 50 транспортних засобів.

У Польщі фермери розпочали чергові протести, про які вони повідомляли заздалегідь. Станом на 10.00 заблокували пункт пропуску на кордоні із Україною "Медика-Шегині".

"Дії польських фермерів по блокуванню руху транспортних засобів розпочалися перед пунктом пропуску «Медика», що навпроти українського «Шегині». Близько 10.10 про це українських прикордонників повідомили польські колеги", – повідомив речник Держприкордонслужби полковник Андрій Демченко, пише "Українська правда".

Як йдеться у матеріалі, рух блокують близько 100 осіб та близько 50 транспортних засобів.

"Через ці дії руху вантажівок, легкових автівок та автобусів на виїзд з Республіки Польща та на вʼїзд в РП на даний час не здійснюється. Сподіваємося, що ситуація зміниться якнайшвидше і окремі категорії транспорту все ж почнуть пропускати", – додали в ДПСУ.

За словами Демченка, на інших напрямках, де 9 лютого також планувалося блокування руху, а це напрямки пунктів пропуску "Ягодин" та "Рава-Руська" рух транспортних засобів на даний час відбувається, про початок блокування інформації від польської сторони ще не надходило.

Згодом у ДПСУ повідомили, що після 11.00 (київський час) близько 200 осіб та 35 одиниць сільгосптехніки заблокували рух біля пункту пропуску «Хребенне». Протестувальники налаштовані пропускати по 2 вантажні автомобілі на годину в обидва напрямки. Рух легкового транспорту та автобусів не обмежуватиметься.

Після 11.30 (київський час) також розпочалася акція протесту біля пункту пропуску «Дорогуськ». Протестувальники мають намір пропускати щогодини по 1 вантажівці в обидва боки. Рух автобусів відбуватиметься без змін.