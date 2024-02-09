У Тихому океані за участю 80 літаків стартували авіаційні навчання США та союзників

Навчання, у якому беруть участь близько 3000 військовослужбовців, триватимуть до 23 лютого.

Стартували масштабні щорічні авіаційні навчання Cope North у Тихому океані на базі ВПС Андерсен на Гуамі. У навчанні беруть участь понад 80 військових літаків і близько 3000 військовослужбовців із шести країн, включаючи Японію, Австралію, Францію та Канаду.

Про це повідомляє Yonhap.

У перший день 33 літаки влаштували "прогулянку на слонах", тобто провели щільний парад літаків, що вирулюють у масовому порядку перед зльотом.

"Під час навчань ми прагнемо відпрацьовувати дії щодо розосередження бойових і мобільних військово-повітряних сил спільно з усіма шістьма країнами-учасницями. Наша мережа альянсів і партнерств залишається основою глобальної безпеки", – заявив підполковник Девід Оверстріт, член Індо-Тихоокеанського командування ВПС США.

У ході навчань, які триватимуть до 23 лютого, війська союзників візьмуть участь у тренуваннях медичної евакуації, навчаннях зі скидання особового складу та вантажів, а також проведуть спільні групові польоти.