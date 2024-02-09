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У Тихому океані за участю 80 літаків стартували авіаційні навчання США та союзників

Навчання, у якому беруть участь близько 3000 військовослужбовців, триватимуть до 23 лютого.

У Тихому океані за участю 80 літаків стартували авіаційні навчання США та союзників
Фото: ПС США

Стартували масштабні щорічні авіаційні навчання Cope North у Тихому океані на базі ВПС Андерсен на Гуамі. У навчанні беруть участь понад 80 військових літаків і близько 3000 військовослужбовців із шести країн, включаючи Японію, Австралію, Францію та Канаду.

Про це повідомляє Yonhap.

У перший день 33 літаки влаштували "прогулянку на слонах", тобто провели щільний парад літаків, що вирулюють у масовому порядку перед зльотом.

"Під час навчань ми прагнемо відпрацьовувати дії щодо розосередження бойових і мобільних військово-повітряних сил спільно з усіма шістьма країнами-учасницями. Наша мережа альянсів і партнерств залишається основою глобальної безпеки", – заявив підполковник Девід Оверстріт, член Індо-Тихоокеанського командування ВПС США.

У ході навчань, які триватимуть до 23 лютого, війська союзників візьмуть участь у тренуваннях медичної евакуації, навчаннях зі скидання особового складу та вантажів, а також проведуть спільні групові польоти.

  • У січні мали відбутися найбільші за десятиліття військові навчання НАТО Steadfast Defender 24, участь у яких мали взяти участь близько 90 000 людей.
  • Steadfast Defender 24 спрямовані на те, щоб показати, що Альянс може захистити всю свою територію аж до кордону НАТО з Росією, заявили високопосадовці в четвер. Навчання пройдуть на тлі побоювань, що Росія може загрожувати східному флангу Альянсу.
  • Росія розглядає масштабні військові навчання НАТО, як провокацію. Росія намагається відвернути увагу з власної агресивної поведінки щодо НАТО і почала звинувачувати Альянс у провокаціях. МЗС Росії стверджує, що НАТО продовжує "демонстрацію сили" на "порозі Росії".
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