У Тихому океані за участю 80 літаків стартували авіаційні навчання США та союзників

Стартували масштабні щорічні авіаційні навчання Cope North у Тихому океані на базі ВПС Андерсен на Гуамі. У навчанні беруть участь понад 80 військових літаків і близько 3000 військовослужбовців із шести країн, включаючи Японію, Австралію, Францію та Канаду.
Про це повідомляє Yonhap.
У перший день 33 літаки влаштували "прогулянку на слонах", тобто провели щільний парад літаків, що вирулюють у масовому порядку перед зльотом.
"Під час навчань ми прагнемо відпрацьовувати дії щодо розосередження бойових і мобільних військово-повітряних сил спільно з усіма шістьма країнами-учасницями. Наша мережа альянсів і партнерств залишається основою глобальної безпеки", – заявив підполковник Девід Оверстріт, член Індо-Тихоокеанського командування ВПС США.
У ході навчань, які триватимуть до 23 лютого, війська союзників візьмуть участь у тренуваннях медичної евакуації, навчаннях зі скидання особового складу та вантажів, а також проведуть спільні групові польоти.
- У січні мали відбутися найбільші за десятиліття військові навчання НАТО Steadfast Defender 24, участь у яких мали взяти участь близько 90 000 людей.
- Steadfast Defender 24 спрямовані на те, щоб показати, що Альянс може захистити всю свою територію аж до кордону НАТО з Росією, заявили високопосадовці в четвер. Навчання пройдуть на тлі побоювань, що Росія може загрожувати східному флангу Альянсу.
- Росія розглядає масштабні військові навчання НАТО, як провокацію. Росія намагається відвернути увагу з власної агресивної поведінки щодо НАТО і почала звинувачувати Альянс у провокаціях. МЗС Росії стверджує, що НАТО продовжує "демонстрацію сили" на "порозі Росії".