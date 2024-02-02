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Іспанія навчає українських військових технічному обслуговуванню ракетних комплексів Patriot

Навчання військових проходить у Валенсії.

Іспанія навчає українських військових технічному обслуговуванню ракетних комплексів Patriot
ЗРК Patriot
Фото: DPA

Іспанські військовослужбовці навчають українських військових технічному обслуговуванню ракетних комплексів Patriot, пише El Mundo із посиланням на Генштаб країни.

За інформацією видання, Іспанія навчає українських військових технічному обслуговуванню "надскладної" платформи ракетного комплексу Patriot.

Навчання проводять військовослужбовці із командних підрозділів зенітної артилерії (RAAA) зі штабу морської піхоти, еталонного підрозділу для цього виду озброєння.

Тренування відбуваються у Валенсії. 

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