Іспанія навчає українських військових технічному обслуговуванню ракетних комплексів Patriot

Навчання проводять військовослужбовці із командних підрозділів зенітної артилерії (RAAA) зі штабу морської піхоти, еталонного підрозділу для цього виду озброєння.

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