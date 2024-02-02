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​Німецький телеканал ZDF зняв пропагандистський репортаж із Маріуполя. У МЗС вимагають офіційних пояснень

"Викривлення реальності – це не журналістика".

​Німецький телеканал ZDF зняв пропагандистський репортаж із Маріуполя. У МЗС вимагають офіційних пояснень
Армін Керпер
Фото: Скриншот відео

Речник міністерства закордонних справ Олег Ніколенко закликав канал ZDF (суспільний мовник Німеччини) дати офіційне пояснення за фактом репортажу журналіста Арміна Керпера з окупованого Маріуполя в дусі кремлівських пропагандистів.

Про це Ніколенко написав у соцмережі Х.

"Викривлення реальності – це не журналістика. Ба більше, візит шефа московського бюро ZDF в окупований Маріуполь без згоди України порушує українське законодавство. Ми закликаємо ZDF надати офіційне пояснення. Порушення законів України може вплинути на подальшу роботу ЗМІ в Україні", – наголосив Ніколенко.

Раніше посол України в Німеччині Олексій Макеєв також різко розкритикував "репортаж" ZDF. Макеєв заявив, що такий звіт викликав глибоке обурення серед української спільноти та експертів у Німеччині, а також серед колег самого Керпера. Посол критикує репортаж за однобічність та надання глядачам спотвореної картини ситуації в Маріуполі.

Що передувало

  • Журналіст ZDF Армін Керпер, який очолює московське бюро телеканалу, зняв репортаж про окупований росіянами Маріуполь. У ньому журналіст розповідає, що місто "відбудовується", не наголошуючи на тому, що його зруйнували російські окупанти. Він також заявив, що "місто функціонує, працюють магазини та ресторани".
  • Водночас телеканал ZDF уже зауважив, що Керпер "обрав неоднозначну фразу "місто функціонує", запевнивши, що "виділення лише цієї цитати дає лише скорочене уявлення про враження" репортера.
  • Російські окупанти і раніше самі знімали постановочні пропагандистські сюжети в зруйнованому ними Маріуполі, щоб продемонструвати "повернення міста до життя". Зокрема, зйомки відбувалися перед драмтеатром, де від удару російської авіації загинули сотні людей.
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