​Німецький телеканал ZDF зняв пропагандистський репортаж із Маріуполя. У МЗС вимагають офіційних пояснень

Речник міністерства закордонних справ Олег Ніколенко закликав канал ZDF (суспільний мовник Німеччини) дати офіційне пояснення за фактом репортажу журналіста Арміна Керпера з окупованого Маріуполя в дусі кремлівських пропагандистів.

Про це Ніколенко написав у соцмережі Х.

"Викривлення реальності – це не журналістика. Ба більше, візит шефа московського бюро ZDF в окупований Маріуполь без згоди України порушує українське законодавство. Ми закликаємо ZDF надати офіційне пояснення. Порушення законів України може вплинути на подальшу роботу ЗМІ в Україні", – наголосив Ніколенко.

Distorting reality is not journalism. Moreover, @ZDF Moscow bureau chief’s visit to occupied Mariupol without Ukraine's consent violated Ukrainian legislation. We call on @ZDF to provide an official explanation. Violating Ukraine’s laws may impact media’s further work in Ukraine. pic.twitter.com/8Gif5ZrPhq — Oleh Nikolenko (@OlehNikolenko_) February 2, 2024

Раніше посол України в Німеччині Олексій Макеєв також різко розкритикував "репортаж" ZDF. Макеєв заявив, що такий звіт викликав глибоке обурення серед української спільноти та експертів у Німеччині, а також серед колег самого Керпера. Посол критикує репортаж за однобічність та надання глядачам спотвореної картини ситуації в Маріуполі.

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