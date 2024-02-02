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​Більшість поляків вважають, що їхні війська мають розглянути можливість збивати російські ракети, – опитування

Протилежну думку з цього приводу мають лише 17,6% респондентів.

​Більшість поляків вважають, що їхні війська мають розглянути можливість збивати російські ракети, – опитування
Система ППО NASAMS (ілюстративне фото)
Фото: mil.in.ua

Більшість громадян Польщі (63%) вважають, що країна має розпочати переговори з Україною і НАТО про збиття російських ракет в прикордонних регіонах України.

Про це свідчать результати опитування, проведеного центром IBRiS для польського видання Rzeczpospolita, передає Укрінформ.

На запитання, чи Польща повинна вести переговори з НАТО та Україною про забезпечення протиповітряної оборони прикордонної території України, аби мати змогу збивати російські ракети, що летять у бік Польщі, 37,6% респондентів відповіли "однозначно так", а 31,7% – "скоріше так".

Протилежну думку з цього приводу мають лише 17,6% респондентів. Зокрема, 9,1% відповіли на це запитання "безумовно ні", а 8,5% – "скоріше ні". 13,1% не визначилися з цього приводу.

Опитування було проведено 26-27 січня методом телефонного опитування (CATI) на вибірці 1070-ти респондентів.

Що відомо про російські ракети в Польщі

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