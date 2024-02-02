​Більшість поляків вважають, що їхні війська мають розглянути можливість збивати російські ракети, – опитування

Більшість громадян Польщі (63%) вважають, що країна має розпочати переговори з Україною і НАТО про збиття російських ракет в прикордонних регіонах України.
Про це свідчать результати опитування, проведеного центром IBRiS для польського видання Rzeczpospolita, передає Укрінформ.
На запитання, чи Польща повинна вести переговори з НАТО та Україною про забезпечення протиповітряної оборони прикордонної території України, аби мати змогу збивати російські ракети, що летять у бік Польщі, 37,6% респондентів відповіли "однозначно так", а 31,7% – "скоріше так".
Протилежну думку з цього приводу мають лише 17,6% респондентів. Зокрема, 9,1% відповіли на це запитання "безумовно ні", а 8,5% – "скоріше ні". 13,1% не визначилися з цього приводу.
Опитування було проведено 26-27 січня методом телефонного опитування (CATI) на вибірці 1070-ти респондентів.
Що відомо про російські ракети в Польщі
- 29 грудня під час наймасштабнішого в 2023 році ракетного обстрілу України одна з російських ракет порушила повітряний простір Польщі. Ракета пробула у повітряному просторі Польщі близько трьох хвилин і залетіла майже на 40 км углиб країни.
- У квітні минулого року в Польщі виявили залишки "військового обʼєкта" з написом російською мовою.
- А в листопаді Росія завдавала на той момент наймасовішого ракетного удару по Україні з початку повномасштабного вторгнення. Під час обстрілу одна з ракет упала на території Пшеводув, Грубешівського повіту Люблінського воєводства. МЗС Польщі пізніше заявило, що вона була «російського виробництва». Через падіння ракети у Польщі скликали РНБО і розпочали розслідування за участі міжнародних експертів.