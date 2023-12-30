30 грудня у Люблінському воєводстві Польщі на пошуки російської ракети та її уламків відправили майже пів тисячі військових.
Про це у соцмережі Х повідомило Оперативне командування Збройних Сил Польщі.
"До пошуків будуть залучені близько 480 бійців WOT (військ територіальної оборони - Ред.) із 2-ї Люблінської бригади територіальної оборони та 19-ї бригади територіальної оборони р. Буг", - йдеться у повідомленні.
Військові додали, що мета пошуків – остаточно підтвердити, що жоден елемент російської ракети не залишився на території Польщі.
Оновлення. Згодом командування повідомило, що нічого не знайшли, подальших перевірок не планують.
Що відомо про російську ракету в Польщі
- Під час масованого ракетного удару Росії по Україні вранці 29 грудня невідомий повітряний об'єкт залетів у повітряний простір Польщі. Згодом польський Генеральний штаб підтвердив інформацію, що це таки була російська ракета.
- Президент Польщі Анджей Дуда скликав з цього приводу термінову нараду з військовими.
- Заступник міністра закордонних справ Владислав Теофіл Бартошевський зателефонував тимчасовому повіреному у справах РФ Андрію Ордашу і передав йому ноту протесту. МЗС Польщі вимагало пояснити інцидент із крилатою ракетою.
- Але Кремль відмовився надавати пояснення Польщі. Тимчасовий повірений у справах Росії у Польщі Андрій Ордаш почав вимагати спершу докази.
- Тим часом генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг обговорив інцидент із президентом Польщі Анджеєм Дудою.