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​Майже пів тисячі польських військових шукали російську ракету (оновлено)

Мета пошуків – остаточно підтвердити, що жоден елемент російської ракети не залишився на території Польщі.

​Майже пів тисячі польських військових шукали російську ракету (оновлено)
Фото: Х/Dowództwo Operacyjne

30 грудня у Люблінському воєводстві Польщі на пошуки російської ракети та її уламків відправили майже пів тисячі військових.

Про це у соцмережі Х повідомило Оперативне командування Збройних Сил Польщі.

"До пошуків будуть залучені близько 480 бійців WOT (військ територіальної оборони - Ред.) із 2-ї Люблінської бригади територіальної оборони та 19-ї бригади територіальної оборони р. Буг", - йдеться у повідомленні.

Військові додали, що мета пошуків – остаточно підтвердити, що жоден елемент російської ракети не залишився на території Польщі. 

Оновлення. Згодом командування повідомило, що нічого не знайшли, подальших перевірок не планують.

Фото: Х/Dowództwo Operacyjne

Фото: Х/Dowództwo Operacyjne

Що відомо про російську ракету в Польщі

  • Під час масованого ракетного удару Росії по Україні вранці 29 грудня невідомий повітряний об'єкт залетів у повітряний простір Польщі. Згодом польський Генеральний штаб підтвердив інформацію, що це таки була російська ракета.
  • Президент Польщі Анджей Дуда скликав з цього приводу термінову нараду з військовими. 
  • Заступник міністра закордонних справ Владислав Теофіл Бартошевський зателефонував тимчасовому повіреному у справах РФ Андрію Ордашу і передав йому ноту протесту. МЗС Польщі вимагало пояснити інцидент із крилатою ракетою.
  • Але Кремль відмовився надавати пояснення Польщі. Тимчасовий повірений у справах Росії у Польщі Андрій Ордаш почав вимагати спершу докази.
  • Тим часом генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг обговорив інцидент із президентом Польщі Анджеєм Дудою.
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