Мета пошуків – остаточно підтвердити, що жоден елемент російської ракети не залишився на території Польщі.

30 грудня у Люблінському воєводстві Польщі на пошуки російської ракети та її уламків відправили майже пів тисячі військових.

Про це у соцмережі Х повідомило Оперативне командування Збройних Сил Польщі.

"До пошуків будуть залучені близько 480 бійців WOT (військ територіальної оборони - Ред.) із 2-ї Люблінської бригади територіальної оборони та 19-ї бригади територіальної оборони р. Буг", - йдеться у повідомленні.

Військові додали, що мета пошуків – остаточно підтвердити, що жоден елемент російської ракети не залишився на території Польщі.

Оновлення. Згодом командування повідомило, що нічого не знайшли, подальших перевірок не планують.

Фото: Х/Dowództwo Operacyjne

Фото: Х/Dowództwo Operacyjne

Що відомо про російську ракету в Польщі