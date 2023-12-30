​Експрем'єр Грузії, олігарх Іванішвілі заявив про повернення у політику

Колишній прем'єр і засновник керівної партії Грузії Бідзіна Іванішвілі заявив, що повертається у політику, передає Sova.

На з'їзді «Грузинської мрії» його обрали почесним головою партії.

"Рівно 3 роки тому я повідомив громадськість про своє рішення дистанціюватися від активних політичних процесів. І ось, через три роки, з власної ініціативи я повертаюся в політичне життя як почесний голова партії", — сказав Іванішвілі.

Він додав, що в останні роки "допомагав країні", а після відставки і відходу від політики він спілкувався з двома-трьома лідерами партії, що "допомагало підтримувати здорову ситуацію в колективі".

Хто такий Бідзіна Іванішвілі