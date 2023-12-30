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​Експрем'єр Грузії, олігарх Іванішвілі заявив про повернення у політику

Він став почесним головою керівної партії країни.

​Експрем'єр Грузії, олігарх Іванішвілі заявив про повернення у політику
Бідзіна Іванішвілі
Фото: EPA/UPG

Колишній прем'єр і засновник керівної партії Грузії Бідзіна Іванішвілі заявив, що повертається у політику, передає Sova.

На з'їзді «Грузинської мрії» його обрали почесним головою партії.

"Рівно 3 роки тому я повідомив громадськість про своє рішення дистанціюватися від активних політичних процесів. І ось, через три роки, з власної ініціативи я повертаюся в політичне життя як почесний голова партії", — сказав Іванішвілі.

Він додав, що в останні роки "допомагав країні", а після відставки і відходу від політики він спілкувався з двома-трьома лідерами партії, що "допомагало підтримувати здорову ситуацію в колективі". 

Хто такий Бідзіна Іванішвілі

  • Іванішвілі – бізнесмен, політикою займався з 2011 року, у 2012 його партія "Грузинська мрія" отримала більшість в парламенті. 
  • На посаді глави уряду він пробув трохи більше року (жовтень 2012 – листопад 2013), але оголосив про відставку після перемоги Георгія Маргвелашвілі на президентських виборах. Тоді ж офіційно пішов з політики, але у 2018 його переобрали головою "Грузинської мрії".
  • Торік у червні Європейський парламент затвердив резолюцію із закликом запровадити персональні санкції проти Іванішвілі.
  • Восени того ж року Президент України Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти родини грузинського олігарха.
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