​Експрем'єр Грузії, олігарх Іванішвілі заявив про повернення у політику

Колишній прем'єр і засновник керівної партії Грузії Бідзіна Іванішвілі заявив, що повертається у політику, передає Sova.
На з'їзді «Грузинської мрії» його обрали почесним головою партії.
"Рівно 3 роки тому я повідомив громадськість про своє рішення дистанціюватися від активних політичних процесів. І ось, через три роки, з власної ініціативи я повертаюся в політичне життя як почесний голова партії", — сказав Іванішвілі.
Він додав, що в останні роки "допомагав країні", а після відставки і відходу від політики він спілкувався з двома-трьома лідерами партії, що "допомагало підтримувати здорову ситуацію в колективі".
Хто такий Бідзіна Іванішвілі
- Іванішвілі – бізнесмен, політикою займався з 2011 року, у 2012 його партія "Грузинська мрія" отримала більшість в парламенті.
- На посаді глави уряду він пробув трохи більше року (жовтень 2012 – листопад 2013), але оголосив про відставку після перемоги Георгія Маргвелашвілі на президентських виборах. Тоді ж офіційно пішов з політики, але у 2018 його переобрали головою "Грузинської мрії".
- Торік у червні Європейський парламент затвердив резолюцію із закликом запровадити персональні санкції проти Іванішвілі.
- Восени того ж року Президент України Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти родини грузинського олігарха.