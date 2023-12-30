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Сі Цзіньпін хоче створити "залізну дипломатичну армію", – Reuters

Китай повертається до жорсткої риторики.

Сі Цзіньпін хоче створити "залізну дипломатичну армію", – Reuters
Фото: ЕРА/UPG

Президент Китаю Сі Цзіньпін закликав китайських послів створити так звану "дипломатичну залізну армію", лояльну до Комуністичної партії, відродивши різку риторику "вовків-воїнів", поширювану деякими дипломатами країни як ознаку все більш жорсткої зовнішньої політики Пекіна, – пише Reuters.

"Наважтеся бути кращими в боротьбі та стати захисниками національних інтересів. Необхідно... рішуче захищати інтереси національного суверенітету, безпеки та розвитку з позицією готовності та твердої волі кинути виклик сильній владі", – звернувся Сі Цзіньпін до закордонних послів Китаю під час зустрічі.

Слова Сі нагадують зухвалий, конфронтаційний стиль риторики, прийнятий китайськими дипломатами з 2020 року, який був менш помітним цьогоріч, коли Китай намагався залучити іноземні інвестиції для своєї ослабленої економіки.

Відносини зі Сполученими Штатами частково відтанули після зустрічі Сі з президентом США Джо Байденом у листопаді, але наразі Пекін веде дипломатичні суперечки з Філіппінами у Південно-Китайському морі, а також із Японією через скидання очищеної радіоактивної води після аварії на АЕС у Фукусімі.

Сі також закликав послів дотримуватися партійної дисципліни, повторивши слово "суворий" сім разів у програмній промові після Центральної робочої конференції з питань зовнішньої політики — зустрічі високого рівня Комуністичної партії з планування зовнішньої політики.

"Необхідно поставити правила і дисципліну на перше місце, суворо дисциплінувати себе, брати на себе сувору відповідальність і створити дипломатичну залізну армію, яка буде віддана партії,  вміє боротися, а також дотримуватиметься суворої дисципліни", – додав Сі.

Сі також наголосив на необхідності посилення Китаєм свого міжнародного впливу для боротьби з тим, що, на його думку, є спробами Заходу стримати та придушити Китай, повторивши слово "боротьба" п’ять разів.

"Ми повинні будувати широку і глибоку дружбу, і боротьба за завоювання людських сердець повинна вестися на всіх рівнях. Ми повинні використовувати іноземну мову і методи, щоб добре розповісти історію Китаю", – сказав Сі.

Він також виступив проти "залякування" і "гегемонії" Заходу, закликавши дипломатів і чиновників "нести вперед китайський бойовий дух".

Тиждень тому лідер Китаю Сі Цзіньпін сказав президенту США Джо Байдену під час саміту в Сан-Франциско, що Пекін возз'єднає Тайвань з материковим Китаєм, але терміни ще не визначені.

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