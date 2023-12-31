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У Берліні заборонили пропалестинський мітинг у новорічну ніч

Таким рішенням правоохоронці хочуть запобігти можливій ескалації насильства та проявів антисемітизму.

У Берліні заборонили пропалестинський мітинг у новорічну ніч
Пропалестинська хода у Берліні, 4 листопада 2023
Фото: EPA/UPG

Влада Берліна заборонила проведення напередодні Нового року пропалестинської демонстрації, пише DW із посиланням на місцеву поліцію.

На думку правоохоронців, існує загроза, "що збори призведуть до підбурювання, антисемітських вигуків, прославлення насильства", і таким чином до "залякування та насильства". 

Мітинг під гаслом "Немає святкуванню під час геноциду" було заявлено на період з 22:30 напередодні Нового року до першої години ночі 1 січня. 

Заборона на мітинг може бути оскаржена у судовому порядку. При цьому анонсована акція викликала критику, в тому числі через додаткове навантаження на поліцію, яка і так працює понаднормово новорічної ночі. Торік у Берліні відбулися масові заворушення та напади на силовиків із використанням піротехніки.

У середені грудня глава німецького МВС повідомила, що у Німеччині загроза атак радикальних ісламістів зростає. Зокрема, у Telegram було знайдено близько 170 каналів ісламістської пропаганди. Також станом на 7 грудня в країні було виявлено 486 ісламістів, які становлять загрозу.

Раніше Франція, Німеччина та Італія закликали ЄC запровадити спеціальні санкції проти ХАМАСу.

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