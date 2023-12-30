Угорщина відмовилася видати Україні росіянина, якого підозрюють у вбивстві Аміни Окуєвої

Уродженець дагестанського Каспійська Ігор Редькін, підозрюваний у вбивстві учасниці добровольчого батальйону імені Дудаєва Аміни Окуєвої, переховується в Угорщині. Однак Будапешт відмовляється екстрадувати Україні росіянина.

Про це кореспонденту Кавказу.Реалії розповів начальник управління національної поліції у Київській області Андрій Небутов.

За його словами, українська влада звернулася до прокуратури Угорщини з екстрадиційним запитом, але отримала відмову.

"Угорський суд відмовив в екстрадиції Редькіна через війну в Україні", – сказав начальник управління нацполіції в Київській області.

Втечу підозрюваного від слідства редакції підтвердив і колишній депутат українського парламенту Ігор Мосійчук, помічником якого працювала Окуєва. За його словами, Редькін зміг залишити Україну у перші дні вторгнення російських військ минулого року.