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Угорщина відмовилася видати Україні росіянина, якого підозрюють у вбивстві Аміни Окуєвої

Будапешт відмовляється екстрадувати Україні росіянина.

Угорщина відмовилася видати Україні росіянина, якого підозрюють у вбивстві Аміни Окуєвої
Фото: Lb.ua

Уродженець дагестанського Каспійська Ігор Редькін, підозрюваний у вбивстві учасниці добровольчого батальйону імені Дудаєва Аміни Окуєвої, переховується в Угорщині. Однак Будапешт відмовляється екстрадувати Україні росіянина.

Про це кореспонденту Кавказу.Реалії розповів начальник управління національної поліції у Київській області Андрій Небутов.

За його словами, українська влада звернулася до прокуратури Угорщини з екстрадиційним запитом, але отримала відмову.

"Угорський суд відмовив в екстрадиції Редькіна через війну в Україні", – сказав начальник управління нацполіції в Київській області.

Втечу підозрюваного від слідства редакції підтвердив і колишній депутат українського парламенту Ігор Мосійчук, помічником якого працювала Окуєва. За його словами, Редькін зміг залишити Україну у перші дні вторгнення російських військ минулого року.

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