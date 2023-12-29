Польща вимагає від РФ пояснень з приводу порушення свого повітряного простору російською ракетою

Також Польща вимагає від РФ негайно “припинити таку діяльність”.

МЗС Польщі відреагувало на інцидент із перетином російською ракетою кордону Польщі.

Про це повідомляє пресслужба МЗС Польщі.

“Увечері заступник міністра закордонних справ Владислав Теофіл Бартошевський зателефонував тимчасовому повіреному у справах Російської Федерації Андрію Ордашу і передав йому ноту”, - йдеться у повідомленні.

В ноті МЗС Польщі вимагає пояснити інцидент із порушенням повітряного простору Республіки Польща крилатою ракетою.

Також Польща вимагає від РФ негайно припинити таку діяльність.

Що передувало передачі ноти