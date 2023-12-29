Польща вимагає від РФ пояснень з приводу порушення свого повітряного простору російською ракетою

МЗС Польщі відреагувало на інцидент із перетином російською ракетою кордону Польщі.
Про це повідомляє пресслужба МЗС Польщі.
“Увечері заступник міністра закордонних справ Владислав Теофіл Бартошевський зателефонував тимчасовому повіреному у справах Російської Федерації Андрію Ордашу і передав йому ноту”, - йдеться у повідомленні.
В ноті МЗС Польщі вимагає пояснити інцидент із порушенням повітряного простору Республіки Польща крилатою ракетою.
Також Польща вимагає від РФ негайно припинити таку діяльність.
Що передувало передачі ноти
- Під час масованого ракетного удару Росії по Україні вранці 29 грудня невідомий повітряний об'єкт залетів у повітряний простір Польщі.
- Президент Польщі Анджей Дуда скликав термінову нараду з військовими через порушення повітряного простору країни невідомим об’єктом під час атаки РФ по Україні.
- Згодом польський Генеральний штаб підтвердив інформацію, що повітряний простір порушила російська ракета.