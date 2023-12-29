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Польща вимагає від РФ пояснень з приводу порушення свого повітряного простору російською ракетою

Також Польща вимагає від РФ негайно “припинити таку діяльність”.

Польща вимагає від РФ пояснень з приводу порушення свого повітряного простору російською ракетою
Фото: EPA/UPG

МЗС Польщі відреагувало на інцидент із перетином російською ракетою кордону Польщі.

Про це повідомляє пресслужба МЗС Польщі.

“Увечері заступник міністра закордонних справ Владислав Теофіл Бартошевський зателефонував тимчасовому повіреному у справах Російської Федерації Андрію Ордашу і передав йому ноту”, - йдеться у повідомленні.

В ноті МЗС Польщі вимагає пояснити інцидент із порушенням повітряного простору Республіки Польща крилатою ракетою.

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Також Польща вимагає від РФ негайно припинити таку діяльність.

Що передувало передачі ноти

  • Під час масованого ракетного удару Росії по Україні вранці 29 грудня невідомий повітряний об'єкт залетів у повітряний простір Польщі.
  • Президент Польщі Анджей Дуда скликав термінову нараду з військовими через порушення повітряного простору країни невідомим об’єктом під час атаки РФ по Україні.
  • Згодом польський Генеральний штаб підтвердив інформацію, що повітряний простір порушила російська ракета.
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