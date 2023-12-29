Британія надішле Україні сотні зенітних ракет для британських систем ППО

Так країна відреагувала на масований ракетний обстріл нашої держави 29 грудня.

Британія відправить Україні сотні ракет для британських систем протиповітряної оборони.

Про це повідомив міністр оборони Великобританії Грант Шаппс у соцмережі Х.

Так Шаппс відреагував на масований ракетний обстріл нашої держави 29 грудня.

Putin in testing Ukraine’s defences and the West’s resolve - now is the time for the world to come together and redouble our efforts to get Ukraine what they need to win 🇺🇦



Read my full statement on today’s attacks: pic.twitter.com/PnzFbn4a8o — Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) December 29, 2023

Міністр наголосив, що британці продовжують "стояти на захисті України" і передають ракети, які здатні "з неймовірною точністю збивати російські безпілотники і ракети".

За словами Шаппса, російський диктатор Володимир Путін даремне сподівається, що зможе "вирвати перемогу з пащі поразки".