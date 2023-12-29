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Британія надішле Україні сотні зенітних ракет для британських систем ППО

Так країна відреагувала на масований ракетний обстріл нашої держави 29 грудня.

Британія надішле Україні сотні зенітних ракет для британських систем ППО
Грант Шаппс
Фото: скриншот відео

Британія відправить Україні сотні ракет для британських систем протиповітряної оборони.

Про це повідомив міністр оборони Великобританії Грант Шаппс у соцмережі Х.

Так Шаппс відреагував на масований ракетний обстріл нашої держави 29 грудня.

Міністр наголосив, що британці продовжують "стояти на захисті України" і передають ракети, які здатні "з неймовірною точністю збивати російські безпілотники і ракети".

За словами Шаппса, російський диктатор Володимир Путін даремне сподівається, що зможе "вирвати перемогу з пащі поразки".

  • Уночі 29 грудня російська армія влаштувала декілька хвиль атак на українські міста. Пошкодження є в низці регіонів. Є десятки загиблих і майже півтори сотні поранених у Києві, Харкові, Одесі, Конотопі на Сумщині, Львові, Дніпрі, Запоріжжі.
  • За інформацією головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, РФ випустила 158 цілей, серед яких - різні ракети і дрони. Наша ППО змогла збити 114 (87 ракет і 27 ударних бепілотників).
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