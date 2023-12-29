Британія надішле Україні сотні зенітних ракет для британських систем ППО

Британія відправить Україні сотні ракет для британських систем протиповітряної оборони.
Про це повідомив міністр оборони Великобританії Грант Шаппс у соцмережі Х.
Так Шаппс відреагував на масований ракетний обстріл нашої держави 29 грудня.
Putin in testing Ukraine’s defences and the West’s resolve - now is the time for the world to come together and redouble our efforts to get Ukraine what they need to win 🇺🇦— Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) December 29, 2023
Read my full statement on today’s attacks: pic.twitter.com/PnzFbn4a8o
Міністр наголосив, що британці продовжують "стояти на захисті України" і передають ракети, які здатні "з неймовірною точністю збивати російські безпілотники і ракети".
За словами Шаппса, російський диктатор Володимир Путін даремне сподівається, що зможе "вирвати перемогу з пащі поразки".
- Уночі 29 грудня російська армія влаштувала декілька хвиль атак на українські міста. Пошкодження є в низці регіонів. Є десятки загиблих і майже півтори сотні поранених у Києві, Харкові, Одесі, Конотопі на Сумщині, Львові, Дніпрі, Запоріжжі.
- За інформацією головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, РФ випустила 158 цілей, серед яких - різні ракети і дрони. Наша ППО змогла збити 114 (87 ракет і 27 ударних бепілотників).