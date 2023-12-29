​Цьогоріч НАТО понад 300 разів підіймало свої повітряні сили, щоб перехопити російські військові літаки

Винищувачі ВПС Іспанії Eurofighter під час місії НАТО з контролю за повітряним простором Балтійського моря поблизу Шяуляя, Литва

У 2023 році військово-повітряні сили НАТО по всій Європі понад 300 разів підіймалися в повітря для перехоплення російських військових літаків, що наближалися до повітряного простору Альянсу.

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Більшість перехоплень відбувалися над Балтійським морем.

НАТО має постійні місії з повітряного патрулювання, які вимагають, щоб літаки союзників піднімалися у повітря з появою ознак того, що російські військові літаки непередбачуваним чином наближаються до повітряного простору союзників.

Уздовж східного флангу НАТО російські літаки неодноразово не передавали код транспондера, що вказує на їхнє положення та висоту, не представляли план польоту і не спілкувалися з авіадиспетчерами. Переважна більшість повітряних зіткнень між літаками НАТО й Росії були безпечними та професійними. Порушення повітряного простору блоку росіянами були рідкісними та, як правило, короткочасними.

"Війна Росії проти України створила найнебезпечнішу ситуацію з безпекою в Європі за останні десятиліття. Винищувачі НАТО цілодобово перебувають на чергуванні, готові піднятися у повітря у разі підозрілих чи неоголошених польотів поблизу повітряного простору наших союзників. Повітряна поліція є важливим способом, за допомогою якого НАТО забезпечує безпеку наших союзників", - заявив виконувач обов'язків речника НАТО Ділан Вайт

Як відомо, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну НАТО суттєво посилило свою протиповітряну оборону на східному фланзі, зокрема, за рахунок більшої кількості винищувачів, наглядових польотів та наземної протиповітряної оборони. Після неодноразових російських ударів по українській інфраструктурі, розташованій дуже близько до території НАТО, союзники перекинули до Румунії додаткові винищувачі. У жовтні 2023-го, після того, як у Балтійському морі стався розрив підводних трубопроводів, НАТО направило до регіону додаткові сили.

У цьому році Альянс також провів свої найбільші за всю історію повітряні навчання, в яких понад 250 літаків пройшли підготовку для колективної оборони Альянсу в рамках Air Defender 23.