Новий ядерний реактор Північної Кореї може запрацювати наступного літа, − Сеул

Легководний реактор на головному ядерному комплексі Північної Кореї, ймовірно, буде офіційно введений в експлуатацію до наступного літа.
Про це заявив міністр оборони Південної Кореї Сін Вонсік, пише Associated Press.
Є підозри, що Пхеньян може використовувати його як нове джерело матеріалів для ядерної зброї.
Занепокоєння щодо ядерної програми КНДР останнім часом посилилося. Агентство ООН з атомної енергії та іноземні експерти виявили ознаки того, що Північна Корея розпочала експлуатацію легководного реактора на ядерному комплексі в Йонбені.
Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив минулого тижня, що його агентство спостерігало підвищений рівень активності на реакторі та поблизу нього, а з середини жовтня − сильний відтік води з його системи охолодження.
Він сказав, що реактор є “причиною для занепокоєння”, оскільки він може виробляти плутоній − один із двох ключових інгредієнтів, які використовуються для виробництва ядерної зброї, разом із високозбагаченим ураном.
Сін Вонсік напередодні повідомив місцевим журналістам, що його країна минулого літа також помітила аналогічні дії, пов'язані з системою охолодження реактора.
- Минулого тижня у Білому домі заявили, що будь-яка ядерна атака Північної Кореї проти США або союзників “призведе до кінця режиму лідера КНДР Кім Чен Ина”.
- Нещодавно видання Bloomberg з посиланням на представника служби безпеки Південної Кореї Кім Те Хьо повідомило, що Північна Корея планує провести у грудні запуск міжконтинентальної балістичної ракети.
- У листопаді Північна Корея успішно запустила військовий супутник “Малліген-1”. Ця спроба стала третьою після невдач у травні та серпні. Пізніше Пхеньян заявив, що “Малліган-1” зробив фото Білого дому у Вашингтоні, Міністерства оборони США та військово-морської бази США “Норфолк”.
- У вересні КНДР спустила на воду новий підводний човен, який нібито може задавати тактичних ядерних атак. Підводний човен, ймовірно, має 10 труб для ракет і є модернізованим радянським катером класу Romeo. Єдина актуальна субмарина Північної Кореї для ракетних ударів може випускати лише одну балістичну ракету.
- У квітні Північна Корея підтвердила, що випробувала нову твердопаливну ракету Hwasong-18, щоб “радикально підвищити” свою здатність завдавати ядерних ударів. Ракета призначена для перенесення кількох ядерних боєприпасів. Аналітики кажуть, що це перше використання КНДР твердого палива в міжконтинентальних балістичних ракетах середньої дальності. Ракети на твердому паливі легші та безпечніші в експлуатації та потребують менше матеріально-технічної підтримки, що робить їх важчими для виявлення та більш живучими, ніж рідинні. У твердопаливних ракетах паливо “запікається” в апаратах, що дозволяє їх запустити за лічені хвилини.