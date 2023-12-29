Новий ядерний реактор Північної Кореї може запрацювати наступного літа, − Сеул

Є підозри, що Пхеньян може використовувати його як нове джерело матеріалів для ядерної зброї.

Легководний реактор на головному ядерному комплексі Північної Кореї, ймовірно, буде офіційно введений в експлуатацію до наступного літа.

Про це заявив міністр оборони Південної Кореї Сін Вонсік, пише Associated Press.

Є підозри, що Пхеньян може використовувати його як нове джерело матеріалів для ядерної зброї.

Занепокоєння щодо ядерної програми КНДР останнім часом посилилося. Агентство ООН з атомної енергії та іноземні експерти виявили ознаки того, що Північна Корея розпочала експлуатацію легководного реактора на ядерному комплексі в Йонбені.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив минулого тижня, що його агентство спостерігало підвищений рівень активності на реакторі та поблизу нього, а з середини жовтня − сильний відтік води з його системи охолодження.

Він сказав, що реактор є “причиною для занепокоєння”, оскільки він може виробляти плутоній − один із двох ключових інгредієнтів, які використовуються для виробництва ядерної зброї, разом із високозбагаченим ураном.

Сін Вонсік напередодні повідомив місцевим журналістам, що його країна минулого літа також помітила аналогічні дії, пов'язані з системою охолодження реактора.